"Kıyamet günü, Fâtıma kulumu şefaatçi eyledim"

Hazreti Cebrail'in getirdiği ipek üzerinde şöyle yazıyordu: "Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bâki kalsın."

Hazreti Fâtıma, evlenme çağına gelmişti... Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), bu durumu müşahede etti ve; “Eğer annesi Hatice hayatta olsa idi, şimdi çeyizini hazırlardı” diye düşündü. O anda hazreti Cebrail geldi ve şöyle dedi:

- Yâ Resûlallah! Hak teâlâ hazretleri sana selâm ediyor. Hiç merak etmesin. Kızı Fâtıma'nın bütün ihtiyaçlarını, elbiselerini Cennetten temin edip, yakında mümin ve sadık bir kulumla evlendireceğim, buyurdu.

Resûlullah Efendimiz, bu sözleri duyunca şükür secdesi yaptı. Cebrail aleyhisselâm geri döndü. Elinde bohça ile örtülü bir altın tepsi ve yanında bin melek vardı. Arkasından Mikâil, İsrafil ve Azrail (aleyhimüsselâm) üzeri bohça ile örtülü bir altın tepsi ve tazim için her biri bin melek ile geldi ve dedi ki:

- Ey Allahın Resulü! Allahü teâlâ sana selâm ediyor. Ben Habibimin kızı Fâtıma'yı, Ali'ye verdim. Arş-ı A'zamda nikâh ettim. Habibim de Eshabı arasında nikâh etsin. Tepsilerin birinde Cennet elbiseleri vardır. Onu Fâtıma'ya giydirsin. Diğer tepsilerde Cennet yemekleri vardır. Onlar ile de Eshabına ziyafet versin!

Resûl-i Ekrem Efendimiz bu müjdeyi işitince, yine şükür secdesi yaptı. Nihayet dört yüz akçe mehir ile nikâh yapıldı. Haberciler Hazret-i Fâtıma'ya müjde götürdüler. Fâtıma-tüz-Zehrâ razı olmadı. Hemen Cebrail aleyhisselâm gelip buyurdu ki:

- Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ buyuruyor ki, Fâtıma dört yüz akçeye razı olmuyorsa, dört bin akçe olsun!

Hazret-i Fâtıma'ya bunu haber verdiler. Yine razı olmadı. Cebrail aleyhisselâm yine geldi. Dört bin altın emir olunduğunu haber verdi. Hazret-i Fâtıma dört bin altına da razı olmadı. Resûlullah Efendimiz, kızının yanına vardı, esas maksadının ne olduğunu sordu. Hazret-i Fâtıma dedi ki:

- Babacığım, kıyamet günü müminlerin günahkârlarından ne kadar kimseye şefaat edersen, ben de o kadar hanımlara şefaat etmek istiyorum, muradım budur...

Resûlullah Efendimiz kızının isteğini Cebrail aleyhisselâma bildirdi. Cebrail aleyhisselâm Hak teâlânın, Hazret-i Fâtıma'nın arzusunu kabul ettiğini, onun da hesap günü ayrıca şefaat edeceğini bildirdiğini söyledi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, arzusunun kabul olduğunu müjdeleyince Fâtıma-tüz-Zehra da dedi ki:

- Ey babacığım! Senin âhirette şefaat edeceğine Kur'ân-ı kerimde âyetler delildir. Benim şefaat edeceğime delil nedir?

Cebrail aleyhisselâm, beyaz bir ipek getirdi. Bunun üzerinde (Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bâki kalsın) yazılı idi.

Resûlullah Efendimiz o yazıyı Hazret-i Fâtıma'ya getirdi. Bu senedi görünce nikâha razı oldu… (MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN)



