Osmanlı 'imdat' diyenin yardımına koşardı...

Fransa Kralı I. Fransuva, Pavye Muhârebesinde Almanlara esir düşünce, annesi Düşes Dangolem vâsıtasıyla Osmanlılardan yardım ister.

Osmanlı devleti 699 [m. 1299] senesinde kuruldu. Dîn-i islâm ile idâre edildi. Osmanlı sultânları 923 [m. 1517] senesinden itibâren bütün Müslümânların halîfeleri oldular. Her işlerinde İslâmiyete uydular. Altı asır İslâmiyete hizmet ettiler. Ehl-i sünnet olup, Hanefî mezhebinde idiler. İslâmiyeti yaymak ve Müslümânları korumak için kâfirlerle cihâd yapdılar. İslâmiyeti bozmak, Müslimânları bölmek için saldıran mezhebsizleri terbiye etmek için çok uğraştılar. Büyük âlim Âlûsî "Gâliyye" kitabının doksanbeşinci sayfasında diyor ki:

"Yeryüzünü sâlih kullarıma mîrâs bırakırım" meâlindeki âyet-i kerîmenin Osmanlı sultânlarını övdüğünü Abdülganî Nablûsî bildirmektedir.

Allahü teâlâ, İslâm dîninin kıyâmete kadar devâm edeceğini vadetti. Beden bilgilerini muhâfaza için Osmanlı devletini, kalb bilgilerini muhâfaza için evliyâyı yarattı. İslâmın en büyük düşmanı olan İngiliz devleti asırlarca çalışarak, bu iki muhâfızı yok etti. Allahü teâlâ, yeni muhâfızlar yaratmakta, İslâmiyet devâm etmekdedir. (Seadet-i Ebediyye)

Osmanlılar, müslim-gayrimüslim kim olursa olsun "imdat" istendiğinde yardımına koşardı. Tarihte bunun misalleri çoktur. Mesela Fransa Kralı I. Fransuva, (6 Aralık 1525) Pavye Muhârebesinde Almanlara esir düşünce, annesi Düşes Dangolem vâsıtasıyla Osmanlılardan yardım ister. Bunun üzerine Kânûnî, Krala şu cevabı gönderir:

"Sen ki Françe vilâyetinin Kralı olan Françesko'sun. Hükümdârların sığındığı kapımın eşiğine uzattığın tezkereden mâlûmum oldu ki, memleketinin toprakları düşman tarafından zaptolunup, sen dahî şu anda onlar elinde esir bulunmaktasın ve kurtulmaklığın için bizden yardım dilemektesin. Bütün dünyânın sığındığı, pâdişahlığıma yakışan ayağımın toprağına mârûzatın ulaşmakla her türlü hâlini öğrenip, olan bitenden haberdâr oldum. Yüce seleflerimiz, Allah onların kabirlerini nur içinde tutsun, düşmanlarını kahretmek ve sayısız fetihlere ermek maksadıyla her vakit cihâd için kılıç çekmek fırsatını kaçırmayıp, ben dahi onların açtığı çığırda harekete geçip, her günüm zorlu kaleler ve girilmesinde engeller bulunan şehirler fethetmiş bulunmaktayım. O sebepten gece ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah'ın istediği ne ise o olur. Bundan başka haberleri, gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. Böyle biliniz..." (Bu mektup neticesinde İmparator Şarklen, Fransuva'yı serbest bırakmıştır...)

Yazımızı, büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddîse sirrûh" hazretlerinin bir sözüyle bitirelim:

"Osmanlı sultanlarının hepsi velî idi..."

