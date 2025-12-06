Avustralya’da bir Pitbull, daha önce hastanelik ettiği sahibini öldürdü. ABD’de de 3 yaşındaki çocuğun, komşunun Pitbull’u tarafından yüzü parçalandı...

DERLEYEN: MEHMET EMİN ARVAS - Sahipli veya başıboş köpek saldırıları sadece ülkemizde değil, dünyanın her bölgesinde ölümlü köpek olayları devam ediyor.

Avustralya’nın Whyalla şehrinde 39 yaşındaki Christine Kulis, beslediği Pitbull’un saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kadının aynı köpek tarafından birkaç hafta önce de saldırıya uğradığı açıklandı. Köpeğin yıllardır bölgede terör estirdiği, komşuların şikâyetçi olduğu bildirildi.

Annesi Meredith Howe, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “İlk saldırısında köpeği itlaf edelim demiştim. Ama Christine bunu istemedi” dedi. Kulis’in yakın arkadaşı Alison Erskine de Pitbull’un ilk saldırısının da çok şiddetli olduğunu, kolundan parça kopardığını, arkadaşının hastaneye helikopter ambulansla kaldırıldığını ve bir müddet hastanede kaldığını ifade etti.

Arkadaşının hastaneden çok zayıflamış, âdeta başka biri olarak çıktığını söyleyen Erskine “Köpek delirmiş. Ben de köpeğin öldürülmesini tavsiye ettim ama dinlemedi” diye konuştu.

ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ PARÇALADI

ABD’nin Texas eyaletinde Valeria Capetillo isimli kadın, tıkırtı duyması üzerine kapıyı açınca komşunun köpeği kapı aralığından içeri girerek daha yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki oğlunu yüzünden ısırdı. Çocuğun saldırıda sol göz çukuru kemiği kırıldı, göz kapağı, sağ kaşı ve sağ yanağında yırtıklar oluştu. Boynundan da ısırılan çocuk saldırıda iki dişini kaybetti.

Anne Valeria Capetillo, yaptığı açıklamada “Her şey aniden gerçekleşti. Yavrumun yerine beni ısırması için bacağımı uzattım ama oğlumu bırakmadı” dedi. Çocuğun babası Alex Capetillo da köpeğin boğazını sıkarak oğlunu bırakmasını sağladığını ve akabinde onu dışarı attığını söyledi.

Köpeğin sahibi Jermaine Armstrong ise hayvanın uyutulmasını kabul etmedi. Bahçede dolaşan köpek tehlike saçmaya devam ediyor.

