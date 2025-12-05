ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'dan 320 milyon kilometre uzaklıkta bir asteroit olan Bennu'da hayat için gerekli şeker moleküllerini keşfetti. Asteroit üzerinde, beş karbonlu şeker riboz ve altı karbonlu şeker glikoz bulundu. Böylelikle riboz, ilk kez dünya dışından gelen bir örnekte tespit edilmiş oldu.

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırmayı yöneten bilim insanları, bu şekerlerin dünya dışı hayata dair doğrudan bir kanıt olmadığını, ancak Dünya'daki yaşamın kökenine dair anahtar ipuçları sağlayabileceğini vurguladı.

Çalışmanın yazarları, "Bu şekerler yaşamın doğrudan bir kanıtı olmasa da, riboz, glikoz, amino asitler, nükleobazlar ve karboksilik asitlerin Bennu numunelerinde tespit edilmesi, biyolojik moleküllerin yapı taşlarının Güneş Sistemi boyunca yaygın olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

“RNA DÜNYASI HİPOTEZİ”NE DESTEK

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşmuş kayalardan meydana gelen Bennu, her altı yılda bir Dünya'ya 300 bin kilometreden daha yakın bir mesafeden geçiyor. NASA'nın OSIRIS-REx misyonu, 2020 yılında Bennu'dan numuneler toplamış ve bu numuneleri üç yıl sonra, 24 Eylül 2023'te Dünya'ya getirmişti. Bilim insanları, o zamandan beri Güneş Sistemi'nin milyarlarca yıl önceki koşulları hakkında bilgi edinmek için bu örnekleri analiz ediyor.

Tohoku Üniversitesi ekibinin yürüttüğü son çalışmada, Bennu'nun yaşamın yapı taşlarını içerip içermediği araştırıldı. Yeryüzünde riboz ve deoksiriboz şekerleri sırasıyla RNA ve DNA'nın temel yapı taşlarını oluşturuyor.

“TÜM BİLEŞENLERİN BENNU’DA MEVCUT OLDUĞU ANLAMINA GELİYOR” Yeni araştırmanın lideri Dr. Yoshihiro Furukawa, "Hem DNA hem de RNA'yı oluşturan beş nükleobazın tamamı, fosfatlarla birlikte OSIRIS-REx tarafından getirilen Bennu numunelerinde zaten bulunmuştu. Ribozun yeni keşfi, RNA molekülünü oluşturacak tüm bileşenlerin Bennu'da mevcut olduğu anlamına geliyor." dedi.

Riboz, daha önce Dünya'da bulunan iki göktaşında da tespit edilmişti. Ancak Bennu örneğindeki temel fark, DNA'nın yapı taşı olan deoksiribozun bulunamamış olmasından ileri geliyor. Araştırmacılar, "Eğer Bennu bir göstergeyse, bu durum erken Güneş Sistemi ortamlarında ribozun deoksiribozdan daha yaygın olabileceği anlamına geliyor." şeklinde bir çıkarımda bulundu.

Diğer taraftan, bilim insanlarına göre bu bulgular, “RNA dünyası” hipotezini destekliyor. Bu hipotez, yaşamın ilk formlarının bilgiyi depolamak ve hayatta kalmak için gerekli kimyasal reaksiyonları yürütmek için birincil molekül olarak RNA'ya güvendiğini öne sürüyor. Dr. Furukawa, "Günümüz yaşamı, öncelikle DNA, RNA ve proteinler olmak üzere üç tür işlevsel biyopolimer tarafından organize edilen karmaşık bir sisteme dayanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

