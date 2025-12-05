Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman dergisi Spiegel'in Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le gerçekleştirdiği ve basına sızan bir telefon konuşmasında Washington'un Ukrayna'ya ihanet etme riski olduğu yönündeki haberini yalanladı. Macron, "Her şeyi reddediyorum. Barış için ABD'ye ihtiyacımız var. ABD de bu barışın kalıcı ve sağlam olması için bize ihtiyaç duyuyor" dedi.

Alman dergisi Spiegel, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in gerçekleştirdiği bir telefon konuşmasında ABD hükümeti ve elçilerinin Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakereleri yürütme çabalarına ciddi şüpheyle yaklaştıklarına dair gizli bir telefon görüşmesini yayınlamıştı.

Bugün Çin'deki temasları sırasında Spiegel'in "ABD'nin Ukrayna'ya ihanet etme riski olduğu"na ilişkin haberinin sorulması üzerine Macron, Avrupa ve ABD arasındaki birlikteliğin Ukrayna'ya destek konusunda kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "güvensizlik" olmadığını söyledi.

"HER ŞEYİ REDDEDİYORUM"

Macron, Washington'un Ukrayna'ya ihanet etme riski olduğu yönündeki bir haberi ise yalanlayarak, "Ukrayna konusunda Amerikalılar ve Avrupalılar arasındaki birliktelik çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum, birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi. "ABD'nin barış çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. ABD, bu barış çabalarına öncülük etmek için Avrupalılara ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullanan Fransız Cumhurbaşkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her şeyi reddediyorum. Barış için ABD'ye ihtiyacımız var. ABD de bu barışın kalıcı ve sağlam olması için bize ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Avrupalılar, Amerikalılar, Kanadalılar, Avustralyalılar ve Japonlar arasında ortak çabalar olmadan Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanacağı bir senaryo söz konusu değil" dedi.

