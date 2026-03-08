11 yıl süren savaş sürerken Suriye, Türkiye, Irak ve İran topraklarının bir kısmını Kürdistan’a ait gösteren ABD kanalı, bölücü tezgâhı yine sahaya sürdü. Ankara çok sert çıktı. Vatandaşlar da sözde harita için “Terör örgütüne desteğin itirafı” yorumunu yaptı.

HABER MERKEZİ- Amerikan haber kanalı CNN International, Türkiye’nin doğu bölgelerini bölen skandal bir harita yayınlayarak algı operasyonu yaptı. Geçmişte iç savaşının yaşandığı dönemlerde Suriye için de benzer senaryolar yayınlayan CNN’e Ankara’dan tepki gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan “Kürtlerin yaşadığı alanları” gösteren haritanın, bölgeye ilişkin “yanıltıcı” ve “indirgemeci” bir tasvir sunduğu bildirildi.

“Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır.

86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan, basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin, herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.

