Rekabet Kurumu piyasalarda kartelleşme ve rekabeti bozucu uygulamalara karşı yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2025 yılında şirketlere 12 milyar 100 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Yıl boyunca 530 kurul kararı alan Kurum gıdadan otomotive, altyapı hizmetlerinden bilişim teknolojilerine kadar birçok sektörde rekabet ihlallerini mercek altına aldı.

GIDA SEKTÖRÜNE CEZA YAĞDI

Rekabet ihlallerine ilişkin verilen cezaların büyük bölümü gıda sektöründe yoğunlaştı. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere 4,7 milyar lira idari para cezası kesildi. Gıda sektörünü 669,5 milyon lira ile kimya ve madencilik, 658,9 milyon lira ile altyapı hizmetleri, 557 milyon lira ile işgücü piyasası ve 506 milyon lira ile otomotiv sektörleri izledi. Bu beş sektör toplam cezaların yaklaşık yüzde 86’sını oluştururken tekstil ve hazır giyim sektöründe 402,3 milyon lira, inşaat sektöründe 322,5 milyon lira, tarım ve tarımsal ürünlerde 222,5 milyon lira ve makine endüstrisine 99,7 milyon lira ceza kesildi.

EN FAZLA ŞİRKET EVLİLİĞİ BİLİŞİMDE

Rekabet Kurumu şirket birleşme ve devralmalarını da incelemeye aldı. 2025 yılında kuruma bildirilen 416 birleşme ve devralma işlemi rekabet açısından değerlendirildi. Bu işlemlerin 381’ine izin verilirken 10 işlem şartlı olarak onaylandı, 25 işlem ise kapsam dışı bırakıldı. Birleşme ve devralmalarda 84 işlem ile bilişim teknolojileri ve dijital platform hizmetleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 işlem ile otomotiv, 42 işlem ile kimya ve madencilik sektörü takip etti.

REKABETE KORUMA

Piyasa ekonomisinin etkin ve dengeli işleyişini sağlayan temel unsurlardan birinin rekabet olduğuna dikkat çeken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle “Etkin rekabet ortamı verimliliği artırıyor, yenilikçi faaliyetleri teşvik ediyor ve tüketicilerin daha kaliteli mal ve hizmetlere erişimini mümkün kılıyor” dedi. Küle, rekabetçi yapının korunmasının tüketici refahı ve toplumsal refah artışı açısından öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

