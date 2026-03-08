Türkiye’nin verisine bugüne kadar 585 milyon avro yatırım yapan Turkcell, Google Cloud ile birlikte Ankara’da “hiper ölçekli” bulut bölgesini hayata geçiriyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç mayıs ayında aynı anda üç farklı temel atacaklarını belirterek “Ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız” dedi

ÖMER TEMÜR - Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5G dönemiyle birlikte Türkiye’nin dijital rotası yeniden çiziliyor. 5G ile birlikte uzaktan ameliyatlardan otonom sürüşe kadar birçok teknolojinin hayatımızı girmesi beklenirken veri egemenliği için kritik hâle geliyor. Türkiye’nin verisine bugüne kadar 585 milyon avro yatırım yapan Turkcell, Google Cloud ile birlikte Ankara’da “hiper ölçekli” bulut bölgesini hayata geçiriyor.

AYNI ANDA ÜÇ TEMEL

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç mayıs ayında Ankara’da üç ayrı yerde üç farklı temel atacaklarını belirterek, “2025’te ‘yatırım yılı’ dedik ve sözümüzü tuttuk. Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren adımlar attık. 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle pekiştirdik” dedi. Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji veri üssü konumuna taşımayı hedeflediklerini ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yıl satış gelirlerimizin yaklaşık yüzde 25’ini yatırımlara ayırıyoruz. Turkcell olarak, Google Cloud ile 3 milyar dolarlık ortak yatırımla hiper ölçekli bulut bölgesi kuruyoruz. Bunun 1 milyar dolarını Turkcell olarak biz gerçekleştireceğiz. Global ölçekte en güçlü yapay zekâ/bulut kabiliyetleri Türkiye’de, ülkemizin regülasyonlarına yüzde 100 uyumla çalışacak. Böylece ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız. Öte yandan, BOTAŞ ihalesiyle, Superonline’ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına aldık. 2026’da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz.

2026’YI HIZ YILI İLAN ETTİ

2026 yılını “hız yılı” ilan ettiklerini açıklayan Koç, “Şampiyon belli, ikinci kim?” diyerek iddialarını ortaya koyarken, 2026 sonuna kadar müşterilerin %25’ini “gigabit” hız seviyesiyle buluşturacaklarını ifade etti. Koç, “5G ihalesinden en fazla şeride sahip operatör olduk. 5G otobanının sol şeridinde biz olacağız” diye konuştu.

“UZAKTAN AMELİYAT İÇİN HAZIRIZ”

Dr. Ali Taha Koç, 1 Nisan’dan itibaren otonom sürüş ve uzaktan ameliyat gibi kritik teknolojiler için altyapının hazır olacağını belirtti. Bu alanda demoların hazırlandığını duyuran Koç, regülasyonların izin verdiği ölçüde bu teknolojilere hayata geçirebileceklerini söyledi.

5G’YE YERLİ KATKI

Turkcell, yerli üretimi destekleme stratejisi kapsamında Samsung ile dev bir ortaklığa imza attı. Samsung’un Çorlu’daki fabrikasında üretilecek 650 bin adet 5G uyumlu telefon için alım garantisi verildi. Şirket, 12 taksitli telefon satışlarında yerli üretim cihazlara odaklanarak hem ekosistemi büyütmeyi hem de kullanıcıyı 5G teknolojisiyle buluşturmayı hedefliyor.

241 MİLYAR LİRA GELİR

Turkcell, 2025 yılını 241 milyar TL gelir ve 18 milyar TL net kâr ile kapatarak güçlü bir finansal tablo ortaya koydu. Şirket, mobil abone sayısını 39,1 milyona taşırken, son 26 yılın rekorunu kırarak 2,4 milyon yeni faturalı abone kazandı. Bu başarıyla faturalı abone oranı %81’e ulaşırken, fiber tarafta da 405 bin yeni hane ile 6,3 milyon haneye erişim sağlandı. 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı da yüzde 57’ye yükseldi.



