Körfez’de gerilim büyüyor. İran’dan fırlatılan füze ve drone’lar Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’i hedef alırken birçok saldırı hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Dubai’de dünyanın en yoğun havalimanlarından biri saldırının hedefi oldu, uçuşlar geçici süre durduruldu.

Körfez’de savaşın ikinci haftasına girilirken bölgede gerilim daha da yükseldi. Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt, İran kaynaklı yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı, dün İran’dan fırlatılan 10 balistik füze ve 2 seyir füzesinin ülkeyi hedef aldığını açıkladı. Füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ve saldırılarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

25 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, ülke hava sahasına giren 15 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Bu drone’lardan altısının başkent Riyad’ın doğusunda tespit edildiği aktarıldı.

Kuveyt ordusu da bugün ülke hava sahasına giren “düşmanca drone dalgasına” karşılık verdiklerini açıkladı.

Açıklamada Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt tanklarının bir saldırıda hedef alındığı ve bunun “hayati altyapıya doğrudan bir saldırı” olduğu ifade edildi. Önleme operasyonları sırasında düşen parçalar nedeniyle bazı sivil tesislerde maddi hasar meydana geldiği de bildirildi.

DUBAİ’DE PATLAMA, HAVALİMANI KAPATILDI

Öte yandan dün Dubai ve Bahreyn’in başkenti Manama’da patlama sesleri duyuldu. Dubai yönetimi, yakınlarında tanımlanamayan bir cismin engellenmesi üzerine dünyanın en yoğun uluslararası havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nı geçici olarak kapattı. Havalimanında uçuşlar daha sonra kısmen yeniden başlatıldı.

Yetkililer, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrası düşen parçalar nedeniyle bir Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

KÖRFEZ’DE FÜZE VE DRONE SAYISI ARTIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana 221 balistik füzenin tespit edildiğini ve bölgede kullanılan insansız hava araçlarının sayısının 1300’ü geçtiğini duyurdu.

Son günlerde Abu Dabi Havalimanı, Palm Jumeirah ve Burj Al Arab çevresi de saldırıların hedefi olmuştu. Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nda ise düşen drone parçaları nedeniyle yangın çıktığı bildirilmişti.

PETROL ÜRETİMİ AZALTILDI

Artan saldırılar ve Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditler nedeniyle Kuveyt’in ulusal petrol şirketi ham petrol üretimini “tedbir amaçlı” azalttığını açıkladı.

İran tarafı ise saldırıların, “düşmanın kullanımına sunulan askeri noktalar” hedef alınarak devam edeceğini duyurdu.

