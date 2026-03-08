Hicri takvimin miladi takvimden yaklaşık 10-11 gün kısa olması sebebiyle oluşan mevsimsel kaymalar ile 2030 yılında ender görülen bir durum yaşatacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, 2030’da iki ayrı ramazan başlangıcı yaşanacak. Yılın ilk ramazan ayı 5 Ocak 2030’da başlayıp 30 gün sürecek.

26 Aralık 2030’da ikinci ramazan ayı başlayacak ve yıl bitimine kadar 6 günlük oruç tutulacak. Böylece toplam 36 gün oruç ibadeti eda edilmiş olacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, bu durumun 32-33 yılda bir gerçekleşen doğal bir döngü olduğuna dikkati çekerek “Bu döngü daha önce 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da yaşanmıştı. 2030’daki bu durumun ardından, hesaplamalarımıza göre benzer döngü 2062-2063 yıllarında tekrar edecek” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası