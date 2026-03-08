ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi gönderme kararında geç kaldığını belirterek Başbakan Keir Starmer’i eleştirdi. Trump, “Biz kazandıktan sonra savaşlara katılanlara ihtiyacımız yok, ama bunu hatırlayacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı bir mesajda, İngiltere yönetimini ABD’ye savunma desteği verme konusunda geç kalmakla suçladı. İngiltere’nin Orta Doğu’ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini hatırlatan Trump, "Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz, belki de müttefiklerimizin en büyüğü olan İngiltere, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" dedi.

"STARMER, ARTIK ONLARA İHTİYACIMIZ YOK"

Ancak İngiltere’nin bu karar için geç kaldığının altını çizen Trump, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD VE İNGİLTERE -ARASINDA YAŞANANLAR

İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin İran’ın bölgeye füze fırlatmasını önlemek amacıyla bazı savunma operasyonlarında İngiliz üslerini kullanmaya başladığını duyurmuştu.

CNN’e konuşan kaynaklara göre, İngiliz donanmasına ait bir uçak gemisinin yüksek hazırlık seviyesine geçirilmesi, HMS Prince of Wales’in kesin olarak Orta Doğu’ya gönderileceği anlamına gelmiyor. Geminin başka planlı görevlerde yer alma ihtimali de bulunuyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarıyla İngiltere’nin rolü arasında mesafe koymaya çalışıyor. Starmer daha önce ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için İngiliz üslerinin kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

