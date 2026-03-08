Norveç’in başkenti Oslo’da ABD Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünde patlama oldu. İhbar üzerine adrese çok sayda ekip sevk edilirken ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliğinde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

BİNADAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti. Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

