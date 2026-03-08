Anadolu Ajansı
Oslo’da ABD Büyükelçiliğinde patlama oldu! Çok sayıda ekip olay yerinde
Norveç’in başkenti Oslo’da ABD Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünde patlama oldu. İhbar üzerine adrese çok sayda ekip sevk edilirken ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Özetle
Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünde gece yarısı civarında küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve binadan dumanlar yükseldi.
- Patlama, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliği'nde meydana geldi.
- Patlama, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde gerçekleşti.
- Patlama küçük çaplı hasara yol açtı.
- Görgü tanıkları patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini bildirdi.
- Polis, ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.
- Polisin büyükelçilikle temas halinde olduğu ancak patlamanın sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.
Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliğinde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.
BİNADAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti. Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.
Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.
