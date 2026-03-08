İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Hayfa başta olmak üzere İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı, yüz binlerce kişinin sığınaklara indiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

BİRÇOK KENTTE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı! Hayfa dahil birçok kentte sirenler çalıyor

HEDEF PETROL DEPOSU OLDU!

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda petrol deposunu hedef aldığını açıklamış, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası