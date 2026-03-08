Son dakika deprem haberi Arnavutluk'tan geldi. Yunanistan ile sınır bölgesi olan Pogon, Gjirokastër'de meydana gelen deprem kuvvetli hissedildi, AFAD'ın internet sitesinde ilk veriler yer aldı.

Arnavutluk'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı Yunanistan'da da kuvvetli hissedildi. AFAD son depremler listesinde detaylar yer aldı.

ARNAVUTLUK 5,3 İLE SALLADI

Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde yer alan Pogon, Gjirokastër'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre saat 06:32 sularında meydana gelen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Yunanistan'da da şiddetli hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

