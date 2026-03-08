Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastalar dumanların arasında tahliye edildi. Alevlerin itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul Sariyer'de yer alan Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede söz konusu iki ünitenin tamamını duman kaplarken, çalışanlar burada bulunan 11 hastayı başka alana taşıdı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun bir süre hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası