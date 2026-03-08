Anadolu Ajansı
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastalar dumanların arasında tahliye edildi. Alevlerin itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
İstanbul Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde bilinmeyen nedenle elektrik hatlarında çıkan yangın sonrası hastalar tahliye edildi ve yangın söndürüldü.
- Yangın, hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerindeki elektrik hatlarında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Yangın sonrası söz konusu iki üniteyi duman kapladı.
- Burada bulunan 11 hasta başka bir alana taşındı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- İtfaiye ekipleri hastanedeki dumanı tahliye etti.
İstanbul Sariyer'de yer alan Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede söz konusu iki ünitenin tamamını duman kaplarken, çalışanlar burada bulunan 11 hastayı başka alana taşıdı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun bir süre hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etti.
