Suudi Arabistan son durumu açıkladı! Bir kaç saat içinde 33 İHA imha ettiler
Suudi Arabistan, son saatlerde hava sahasına yapılan 33 İHA saldırısının tespit edilip imha edildiğini açıkladı. Diplomasi Mahallesi ve Şeybe petrol sahası da hedef alındı.
Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.
Açıklamada, Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.
