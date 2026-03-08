ABD Başkanı Trump'ın “Bu gece onları sert vuracağız” açıklaması sonrasında Tahran’da bulunan petrol depoları hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolama tesislerini vurduğunu açıkladı. Patlamalar sonrasında çıkan dumanlar kentin her yerinden görülürken, sokaklara yayılan petrol de alev alev yandı.

Orta Doğu'daki ateş çemberi günden güne büyürken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dün akşam da devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bu gece onları sert vuracağız” açıklaması sonrasında Tahran’da bulunan petrol depoları hedef alındı.

Tahran'daki petrol depolarına füzeli saldırı! Kilometrelerce yol alev alev yandı

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu. Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirilmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

YOLLAR YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü. Tahran'da Şehran petrol deposundan sızan yakıtın yol boyu yandığı görüntüler de paylaşıldı. Şehrin kuzeybatı bölgesinde, Cennet Abad semtindeki Kulsar Caddesi'nde yükselen alevlerin trafiği olumsuz etkilediği gözlendi.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

