Hamaney sonrası 'yeni lideri' belirlemek üzere gizli bir sığınakta bir araya gelmesi beklenen Uzmanlar Meclisi üyeleri, henüz masaya oturmadan İsrail istihbaratının radarına takıldı. İsrail ordusu, halef adaylarını ve bu seçimi yürüten din adamlarını anbean izlediklerini duyurarak, sürece dahil olan her ismin 'takip listesinde' olduğunu resmen ilan etti.

İran'da dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yeni bir lider seçmek için on yıllardır ilk kez Kum şehrinde toplanmaya hazırlanan İran Uzmanlar Meclisi, İsrail’in açık hedefi haline geldi.

"HALEF SEÇMEYE ÇALIŞANLARI TAKİP EDİYORUZ"

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "İsrail, halef adaylarını ve bu atamayı gerçekleştirmeye çalışanları anbean takip etmektedir. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki; bu süreçte rol alan her isim bizim için meşru bir hedeftir" ifadelerine yer verildi.

KUM’DAKİ MECLİS ÜYELERİNE AÇIK TEHDİT: "SİZİNLE DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kum’da yapmayı planlanan kritik toplantı öncesinde İsrail ordusu, "Halef seçimi için yapılacak o toplantıya katılmayı planlayan herkesi uyarıyoruz, sizinle de 'iletişime' geçmekten çekinmeyeceğiz. Bu bir uyarıdır" mesajıyla, toplantının yapılması halinde askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, halef atama sürecine katılan herkesin "takip listesinde" olduğu yönünde tehditler savurarak şu ifadeleri kullandı:

“Zalim Hamaney’in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi’nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor.”

İsrailden infaz listesi! Uzmanlar Meclisinin nerede toplanacağını biliyoruz

BÖLGEDE SON DURUM

Savaşın 9. gününde İran Devrim Muhafızları, ABD’nin bölgedeki savunma ağının bel kemiği olan kritik radarları ve THAAD sistemlerini imha ettiklerini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, yıllar boyunca büyük bütçelerle oluşturulan Amerikan güvenlik kalkanının etkili bir şekilde çöktüğü ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ABD’nin bölgede "radar körlüğü" yaşadığını belirtti.

"KUVEYT’TEKİ HAVA ÜSSÜNÜ VURDUK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Kuveyt’te bulunan El-Adiri Hava Üssü’nü insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldığını paylaştı. Fars Haber Ajansı’na göre saldırıda ABD’ye ait helikopter bakım merkezleri, yakıt depoları ve bir komuta merkezi vuruldu.

Kuveyt ordusu ise hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini iletti.

LARİCANİ: "TRUMP HATA YAPTI, İSRAİL TARAFINDAN KANDIRILDI"

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’nin stratejik bir çıkmaza girdiğini savundu

. Birleşik Devletler’in hedeflerine ulaşamadığını belirten Laricani, "Trump'ın bir hata yaptığını ve İsrail tarafından kandırıldığını itiraf etmesi kendisi için daha iyi olurdu" dedi.

Laricani, ABD’nin şu an yaşadığı başarısızlığın temelinde bu yanlış yönlendirmenin yattığını söyledi.

İSRAİL’DE AĞIR BİLANÇO

Savaşın İsrail tarafındaki bedeli de ağırlaşıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ile çatışmaların başladığı günden bu yana hastanelere kaldırılan yaralı İsrailli sayısı 1929'a ulaştı. Karşılıklı füze yağmurları ve İHA saldırıları devam ederken, İsrail genelindeki hastanelerde doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaştığı aktarıldı.

TRUMP’TAN LARİCANİ’YE "UMRUMDA BİLE DEĞİL" RESTİ "DONANMASI DENİZİN DİBİNDE, KENDİSİ ZATEN YENİLDİ!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Larijani’nin "bedel ödetme" tehditlerine CBS News üzerinden verdiği telefon röportajıyla yaylım ateşi açtı. Laricani’nin kim olduğunu bile önemsemediğini belirten Trump, İranlı lideri "zayıf ve bölgesel gücünü kaybetmiş bir figür" olarak nitelendirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani

"LARİCANİ TÜM ORTA DOĞU'YU ELE GEÇİRECEKTİ"

Trump, Laricani’nin bölge ülkelerini hedef alan gizli planları olduğunu iddia ederek, "O, Orta Doğu’yu ele geçirmeyi planlıyordu ancak benim sayemde tüm bu ülkelere teslim oldu. Roketleri çoktan bu ülkeleri hedef almıştı, bu olaylar başlamadan çok önce bunu planlamıştı" dedi. İran’dan sadece "koşulsuz teslimiyet" beklediklerini yineleyen Trump, ABD saldırılarının kararlılıkla süreceğini yineledi.

"DONANMA DENİZİN DİBİNDE: 6 GÜNDE 42 GEMİ YOK EDİLDİ"

Operasyonun askeri başarılarına dair çarpıcı rakamlar paylaşan Trump, İran ordusunun her unsuruyla çöktüğünü öne sürdü:

"Donanma yok oldu, denizin dibinde. Altı günde 42 gemi vurduk. Hava kuvvetleri ve ordunun her unsuru yok oldu. İHA’lar yok edildi, füzeler paramparça oldu. Fabrikalar şu anda havaya uçuruluyor. Yok olmayan tek bir şey bile kalmadı."

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), savaşın başından bu yana 43 İran gemisinin imha edildiğini ve 3.000’den fazla hedefin vurulduğunu doğruladı.

İsrail'den infaz listesi! "Uzmanlar Meclisi'nin nerede toplanacağını biliyoruz"

STARMER’A "UÇAK GEMİSİ" SİTEMİ

Öte yandan Trump, müttefiklerine yönelik sert tavrını Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer üzerinden sürdürdü. İngiltere’nin bölgeye iki uçak gemisi gönderme hazırlığını "geç kalmış ve gereksiz bir jest" olarak yorumlayan Trump, "Gemileri göndermek için biraz geç, değil mi? Çok geç. Sadık olanlar zaten en başından beri bizimleydi" diyerek Starmer’ın operasyonun başında İngiliz üslerini kullandırmakta yavaş davrandığına dair eleştirilerini yineledi.

PEZEŞKİYAN’IN "ÖZÜR" KARMAŞASI

İran kanadında ise diplomatik bir kaos yaşanıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik saldırılar için önce bir video ile özür dileyip "ilk saldırı gelmedikçe Körfez ülkelerini hedef almayacağız" dedi. Ancak kısa süre sonra bu sözlerini geri alarak, "Dost ülkeleri değil, sadece bölgedeki ABD askeri tesislerini hedef aldık" açıklamasında bulundu.

OMAN AİR UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Oman Air, bölgedeki hava sahasının kapalı olması nedeniyle 9–15 Mart tarihleri arasında bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Amman, Dubai, Bahreyn, Doha, Dammam, Kuveyt, Kopenhag, Bağdat ve Khasab seferlerinin bu tarihler arasında gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Kararın, bölgedeki çatışmalar nedeniyle hava sahasında yaşanan kısıtlamalardan kaynaklandığı ifade edildi.

KUVEYT’TE İKİ İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt İtfaiye Gücü, iki personelinin görev sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Yetkililer daha önce, ülkenin uluslararası havalimanındaki yakıt tanklarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası