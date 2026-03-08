İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından Tahran’da başlayan "halef" yarışı, kritik bir evreye girdi. İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden gelen son bilgilere göre, yeni liderin belirlenmesi konusunda nihai bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in 28 Şubat 2026’daki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da başlayan fırtınalı halefiyet yarışı, tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

İran Uzmanlar Meclisi’nden sızan son bilgiler, ülkenin kaderini belirleyecek "Üçüncü Lider" konusunda nihai bir mutabakata varıldı.

AYETULLAH MİRBAĞERİ’DEN FLAŞ AÇIKLAMA: "KESİN GÖRÜŞ SAĞLANDI"

Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhammed Mehdi Mirbağeri, Fars Haber Ajansı’nın Telegram kanalı üzerinden yayımlanan videolu açıklamasında, yeni liderin belirlenmesi için yürütülen yoğun çalışmaların meyvesini verdiğini duyurdu.

Mirbağeri, "Şükürler olsun ki çoğunluğun görüşü olan kesin ve genel görüş sağlandı" diyerek, meclis üyelerinin tek bir aday üzerinde uzlaştığının sinyalini verdi.

Uzmanlar Meclisi’nin asli görevinin en kısa sürede yeni lideri halka tanıtmak olduğunu belirten yetkililer, seçimin meclis başkanlığına iletildiğini kaydetti.

"GECİKME ACI AMA ALTERNATİFİ YOK"

Sürece dair bir diğer önemli açıklama ise Uzmanlar Meclisi Zencan Temsilcisi Hüccetülislam Caferi’den geldi. Caferi, yeni liderin duyurulmasındaki gecikmenin toplumda "acı ve istenmeyen" bir durum oluşturduğunun farkında olduklarını belirterek, "Bu zor dönemde temsilcilerimiz hakkında kötü düşünmemeliyiz. En kısa zamanda tüm İran halkının memnun kalacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İranda Hamaneyin halefi için uzlaşı sağlandı

YENİ LİDER KİM OLACAK? MÜCTEBA HAMANEY Mİ, SÜRPRİZ BİR İSİM Mİ?

Resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da kulislerde en güçlü aday olarak merhum liderin oğlu Mücteba Hamaney ismi öne çıkıyor. Devrim Muhafızları (IRGC) ile olan yakın bağlarıyla bilinen Mücteba Hamaney’in yanı sıra, ABD ve İsrail’in saldırı hedeflerinden kaçınmak amacıyla ismin son ana kadar gizli tutulduğu iddia edildi.

Batılı istihbarat raporları, Uzmanlar Meclisi'nin güvenlik gerekçesiyle görüşmelerini uzaktan yürüttüğünü ve atamanın bölgedeki askeri hareketliliğe göre ilan edileceğini ileri sürüyor.

İranda Hamaneyin halefi için uzlaşı sağlandı

37 YILLIK DEVRİN ARDINDAN ZORLU SINAV

İran Anayasası gereği 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi, 37 yıl boyunca ülkeyi yöneten Hamaney’in ardından "Rehberlik" makamına geçecek ismi seçerek rejimin bekasını korumaya çalışıyor.

İran'da Hamaney'in halefi için uzlaşı sağlandı

Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen, Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.

BİR DİĞER ADAY: YARGI ERKİ BAŞKANI GULAM HÜSEYİN MUHSİNİ EJEİ

Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi bulunan Ejei, Yargı Erki Başkanlığının yanı sıra Uzmanlar Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın başkanlığı döneminde, 2005-2009 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

ANAYASAYI KORUYUCULAR KONSEYİ ÜYESİ ALİ RIZA ARAFİ

İran’da önde gelen bir din adamı olan Arafi, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni lider seçilene kadar bu görevi geçici yürütecek konseyin de bir üyesi olan Arafi, El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Rektörü, Kum Medresesi Başkanı ve Cuma Namazı İmamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ SADIK LARİCANİ

Yeni İran lideri olarak seçilecek isimler arasında öne çıkan bir diğer isin Laricani, Hamaney’in 2009’da İran Başyargıcı olarak atamasının ardından bu görevi 10 yıl yürüttü.

Necef doğumlu Laricani, 1989’dan bu yana İran’ın liderini seçmek ve performansını denetlemekle görevli en üst anayasal organ olan Uzmanlar Meclisi üyeliğine iki kez seçildi.

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ NURİ HAMEDANİ

İran’ın en önde gelen din alimlerinden biri olarak görülen Hamedani, Kum Medresesi’nde Allama Tabatabai ve Ruhullah Humeyni gibi isimlerden ders aldı.

Hamedani, eski İran rejimi döneminde Şah karşıtı faaliyetleri nedeniyle SAVAK güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Şu anda Kum’da yaşıyor ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası