Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve Liverpool maçı öncesi zirvedeki puan farkını korumayı başardı. Beşiktaş–Galatasaray derbisinin ardından, hakem Ozan Ergün’ün kritik kararları değerlendirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Park'ta mücadeleyi 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Sarı kırmızılıların golünü, 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldız, bu sezon derbilerdeki ilk golünü siyah beyazlılar karşısında buldu. Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, müsabakanın 62. dakikasında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından 'Trio' ekibi. maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararlarını değerlendirdi.

Dev derbinin tartışmalı hakem kararları değerlendirildi: Osimhen oyundan atılmalıydı

"YÜZDE YÜZ SARI KART AMA BU KADAR GEÇ ÇIKARSA OLMAZ"

6'ncı dakikada Osimhen'in Ersin'e yaptığı ve sarı kart gördüğü pozisyon

Bahattin Duran: Ara kalan topa Osimhen riskli bir hareket yapıyor. Benim için kesinlikle kırmızı kart değil. Basıp gücünü aktarsa kırmızı olabilir. Bu hareket benim için net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Yüzde 100 sarı kart ama bu kadar geç çıkması olmaz.

Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart. Bu kontrolsüz bir girişim oluyor ve sarı kartla cezalandırmanız gerekiyor.

Dev derbinin tartışmalı hakem kararları değerlendirildi: Osimhen oyundan atılmalıydı

"DEVAM KARARI DOĞRU"

20'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Barış Alper önce topa basıp dengesini kaybediyor. Pozisyona gelen Uduokhai da önce topa müdahale ediyor. Daha sonra hafif bir temasla kramponun üstünü sıyırıyor. Bütününe baktığımda ben burada bir ihlal görmüyorum.

Deniz Çoban: Barış Alper topa basınca zaten bir düşme pozisyonuna girmiş. Bu tam kaçınılmaz temasa örnek. Barış Alper'in kayması ve oyuncunun ayağının oraya gelmesi bence kazara oluyor, çarpışma oluyor. Hakem buna penaltı verseydi neden verdi demezdim ama bence en doğru karar oyunun devam etmesi.

Bülent Yıldırım: Aynı gerekçelere katılıyorum. Burada devam kararı doğru.

Dev derbinin tartışmalı hakem kararları değerlendirildi: Osimhen oyundan atılmalıydı



"NET KIRMIZI KART, VAR DEVREYE GİRMELİYDİ"

28' inci dakikada Leroy Sane'nin sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Bence hakemin bu maçtaki en kritik hatası bu. Bu net kırmızı kart bir hareket. VAR neden müdahale etmedi ben anlayamadım. Hakemin verdiği kararı hiçbir şekilde destekleyecek bir şey yok burada.

Bahattin Duran: Bu hareket futbol oyun kurallarında kırmızı kart ihracı gerektiren hareketlerde ciddi faullü oyun kavramının tam olarak tarifi. Çok net bir kırmızı kart. VAR'ın da net bir şekilde devreye girmesi gerekirdi. Sahada hakemin ihraç etmesini beklerdim. Kırmızı kartla ilgili her türlü element mevcut.

Bülent Yıldırım: Burada çıkması gereken kart kesinlikle kırmızı karttı. VAR'ın da kesinlikle devreye girmesi gerekirdi.

Dev derbinin tartışmalı hakem kararları değerlendirildi: Osimhen oyundan atılmalıydı

"SPORTMENLİK DIŞI HAREKETTEN İKİNCİ SARIYI GÖRMELİYDİ"

56'nci dakikada Osimhen'in müdahalesinde faul kararı doğru mu? Düdükten sonra topa vuran Osimhen'e ikinci sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Osimhen'in yaptığı hareket net bir faul. Devamında Osimhen'in topa vurması hakemi protesto amaçlı değil bence ama şu anda Galatasaray 1-0 önde Beşiktaş hızlı bir şekilde oyuna başlamak isteyecek. Osimhen düdüğü duyup hakeme bakıyor, faul olduğunu görüyor ama buna rağmen koşuşunu sürdürüyor ve topa vuruyor. Bu bir vakit geçirme ve sportmenlik dışı hareket. Bu hareketten dolayı Osimhen ikinci sarı kartı görüp oyundan ihraç edilmeliydi bence.

Deniz Çoban: Protesto için vurmuyorsa planlayarak bir şey yapıyor. Oyunun başlamasını geciktiriyor. Oyun kitabında düdükten sonra topa vurmak sarı kart diye bir şey yok. Sportmenlik dışı hareketten ikinci sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Osimhen'in ikinci sarı karttan kesinlikle ihracı gerekir.

Dev derbinin tartışmalı hakem kararları değerlendirildi: Osimhen oyundan atılmalıydı

"KIRMIZI KART DOĞRU KARAR"

60' ıncı dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu kırmızı sahada çıksa daha çok kabul ederdim. İlk pozisyonda daha çok tercih ederdim VAR müdahalesini. Yine de karar doğru.

Bahattin Duran: Ben de sahada çıkmasını beklerdim ama sonuçta çıkan kırmızı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Rıdvan Yılmaz ciddi bir sakatlık yaşayabilirdi. Sahada cezalandırılmasını tercih ederdim. Kırmızı kart doğru.



Haberle İlgili Daha Fazlası