Galatasaray, Tüpraş Park'ta oynanan Beşiktaş derbisini 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü ve siyah-beyazlıların 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Rıdvan Dilmen, derbi sonrası yaptığı değerlendirmede Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirtirken, Liverpool maçında Sacha Boey'in oynayacağını düşündüğünü açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Park'ta mücadeleyi 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale kanalında derbiyi değerlendirdi ve Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş derbisi sonrası iddia! Liverpool maçı 11ini açıkladı

"GALATASARAY, 3 PUANI HAKETTİ"

Rıdvan Dilmen derbinin ardından, “Beşiktaş'tan biraz daha ilk yarıda 'Buradan kolay çıkış yok' mesajı vermesini bekliyordum. Veremediler. Galatasaray ilk yarıda maçın hakimi, oyunun hakimi. Galatasaray ilk yarıda 3 puanı hak etti.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Dilmen, “Sane'yi devre arasında çıkartırdım. Asisti kurtardı. Hem oyunu hem de sarı kartından dolayı. Hoca onu görmeye başladı ve muhtemelen devrede konuştu, sen biraz daha devam et çıkaracağım diye. Agbadou ve Murillo Beşiktaş'ın oyuncusu. Skriniar ve Sanchez gibi isimleri ararsanız. Beşiktaş bugün kimi aradı? El Bilal Toure. Bugün en çok ihtiyacı olan maçta sakattı.” sözlerini sarf etti.

"SACHA BOEY'İN OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı günü son 16 ilk maçında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'la karşılaşacak.

Liverpool karşılaşması ve Galatasaray'ın maç takvimiyle ilgili Dilmen, “En kritik maçlarından birini oynadı. Okan Buruk'un kendi adına Fenerbahçe maçına kadar kritik gördüğü maç bu maçtı. Hazırlanışları ve oyuncu değişikliklerinden bunu anlayabiliyoruz. Çok sert maçlar oynadılar Juventus'la. Liverpool maçları bekliyor. Liverpool maçı 11'ini 1 oyuncu dışında söyleyebilirim. Sacha Boey'in oynayacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

