10 kişi kalan Galatasaray, Tüpraş Park’taki derbide Beşiktaş’ı Victor Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup ederek siyah-beyazlıların 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kritik galibiyet sonrası spor yazarları derbiyi, hakem kararlarını ve şampiyonluk yarışına etkisini değerlendirdi.

Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk etti. Tüpraş Park'ta mücadeleyi 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldız, bu sezon derbilerdeki ilk golünü siyah beyazlılar karşısında buldu. Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, müsabakanın 62. dakikasında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Beşiktaş ise Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından, Türk spor basınının usta kalemleri, dev derbiyi yorumladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN KALAN 9 MAÇ VE 810 DK"

Ve Galatasaray için korkulan oldu, Sane bana göre yanlış pozisyon ve kart yorumu ile oyundan atıldı. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’da Torreira ile Uğurcan büyük oynadı. Oyunu tutmaya çalıştığında hep kaybeden taraf olan Galatasaray bu kez skor üstünlüğünü korumayı başardı. Galatasaray sezonun ilk derbi galibiyetini alırken zorlu fikstürün en zorlu, dikenli virajını başarıyla atlattı. Şampiyonluk hedefi için kaldı 9 maç ve 810 dakika... (Ali Naci Küçük/ Türkiye Gazetesi)

"BAĞIRA BAĞIRA GELEN KIRMIZIYI ENGELLEYEMEDİ"

Sane'nin kırmızı kokan pozisyon sonrası kötü oyununu asistle süslediği ilk yarı sonunda yerini Lang'a bırakması gerekiyordu. Buruk, bağıra bağıra gelen kırmızı kartı önleyemedi. Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başlamışken 10 kişi kalan takımında merkezde oyunu soğutan Sara da kenara gelince ev sahibi maçı rakip sahaya yıktı. Beşiktaş'ın iki kanadındaki 4 adamın hücumda "derbi seviyesi"ne çıkamadığı maçta Buruk, her değişikle takımını biraz daha kalesine yasladı. Sadece ikinci yarıda 19 uzaklaştırma, Kartal'ın 23 orta denemesi... Sergen Yalçın, kulübeden gelenlerden verim alamazken Galatasaray sezonun ilk derbi galibiyetine koşuyordu. (Bülent Timurlenk/ Sabah)

"OSIMHEN'I GÖRMEZDEN GELİŞİ ANLAŞILIR DEĞİL"

Daha maça atandığı gün “Derbiye bu hakem yönetebilir mi?” diye adı üstünde fırtınalar kopartılan Ozan Ergün, Barış Alper, Uduokhai mücadelesinde Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon da dahil başarılı bir yönetim gösterdi. Ta ki, hakem düdüğünden sonra topa vuran Osimhen’e ikinci sarıyı gösteremediği ana kadar. O ana kadar gördüğünü çaldı, hata yapanı affetmedi, Osimhen, Sane, Orkun ve Murillo’ya gösterdiği diğer kartlarla da efsane hakemlerimizden Sadık Deda’yı hatırlattı. Ama Sane’ye doğrudan kırmızı gösterenin Ergün’ün, Osimhen’i görmezden gelişi anlaşılır değildi. (Hasan Sarıçiçek/ Türkiye Gazetesi)

"ORKUN, SİNİRİNDEN DOLAYI İYİ OYNAMIYOR"

Osimhen, Galatasaray’ın kuşkusuz en önemli oyuncusu. Sahada fark açan büyük bir hücum silahı. Sane, Asllani’nin ayağına şiddetli olarak bastığı pozisyonda sarı kart yerine kırmızı görmediği için Osimhen’e çok iyi bir pas attı, o da kafayla topu ağlara gönderdi. Futbol oyunu ufak ayrıntıların finalidir. Osimhen’in golünün kısa hikayesi böyle sonuçlanmıştı. Top, Galatasaray’ın kontrolündeydi. Buna rağmen ilk devre pozisyon fakiri bir derbi izledik. Orkun, takım kaptanı olarak böyle önemli maçlarda sakin kalmalı. O kadar sinirli ki bu yüzden pas yüzdesi de çok düşüyor ve iyi oynamıyor. (Ercan Taner/ Sözcü)

"UĞURCAN, KLASINI ORTAYA KOYUVERDİ"

Bizim derbilerin en önde gidenlerinden biri oynanacaktı Dolmabahçe’de. Peki, maç öncesi bu derbi taraflarının durumları ne merkezdeydi? Ben hep böyle bakarım derbilere. Konuk takım G.Saray, tabii ki Beşiktaş’a göre oturmuş bir takımdı. Kimin nerede oynayacağını kime sorsanız büyük bir isabetle bilirdi. Hâl böyle olunca da tabii ki konuk takım olmasına rağmen G.Saray daha akıllı kapanır, daha ustalıkla açılır, böyle olunca da maçı önde götürmesi normal olur. Buna karşılık ev sahibi Beşiktaş neredeyse yarı yarıya yenilenmiş bir takımdı. Hâl böyle olunca da kaleciyi saymazsak on kişi bir top peşinde koşmak böyle yepyeni takımlarda biraz olumlu sonuç kolay kolay alamaz. Ama diyeceksiniz ki, Beşiktaş kaç maçtır yenilmiyordu. Evet, öyleydi ama karşısında G.Saray gibi oturmuş bir takım vardı. Hele hele bana göre son yılların kulüpler arasındaki en akılcı transferi olan kaleci Uğurcan, dün akşam da klasını ortaya koyuverdi. Bu arada bir ayrıcalık da Osimhen’e tanıyalım tabii ki. (Kemal Belgin/ Türkiye Gazetesi)

"HAKEM FACİA BİR YÖNETİM GÖSTERDİ"

Kadro kalitesi, Okan Buruk'un taktik disiplini ve 10 kişiyle bile mental üstünlük Galatasaray'daydı. Lider olmanın getirdiği öz güven de hissedildi. Hep derler ya 'Atanın da tutanın da iyi olacak' diye. İşte Galatasaray, bu formülle artık şampiyonluğa yüzde 60 daha yakın. Beşiktaş ilk 45 dakikayı çöpe atmayıp ağırlığını koysaydı sonuç böyle olmazdı. Sen avantajı G.Saray'a verince maçı çeviremedin! Maçın hakemi Ozan Ergün ise facia bir yönetim gösterdi. Kartları da verdikleri, vermedikleri kararlarıyla can yaktı. Pozisyonları takip edemedi. Yan hakem var, VAR var, AVAR var ama futbol bilgileri yok. Kuralları uygulamıyorlar. Maçın ağırlığını kaldıramadı. Derbilere yabancı hakem şart.(Murat Özbostan/ Sabah)

"SANE, NE KADAR SORUMSUZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Sane, ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç bir ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı. Okan hocanın Sane'nin bu zaafiyetini görmesine rağmen onu oyundan almaması bir akıl tutulmasıydı. Liverpool maçı öncesi Sane'nin sorumsuzluğu sonrası Galatasaray'da oyuncular 10 kişilik bölümde müthiş biri enerji harcadılar. Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir engeli aşarken bu başarıda en büyük pay, atanı Osimhen ile tutanı Uğurcan'ın ortaya koyduğu yürükle mücadele sayesindedir. Okan hoca da nihayet ilk derbisini kazandı. (Levent Tüzemen/ Fotomaç)

"MAÇIN KAYBEDENİ FENERBAHÇE OLDU"

Haliyle her transfer harcamasını bambaşka bir dil ile anlatmayı alışkanlık haline getirmiş futbol medyasını takip edenler için de öğretici bir maçtı. Yine de şunu belirtmeliyim, bu maçın kaybedeni Beşiktaş’tan çok Fenerbahçe oldu. Çünkü bundan sonra yapacakları kendi yaptıklarından daha fazla Galatasaray’ın yapamayacaklarına bağlı olacak. Ancak bu beklentinin yerine gelmesi o kadar kolay görünmeyecek gözlerine. (Cem Dizdar/ Fanatik)

"HAKEM ÇOK KÖTÜ BİR YÖNETİM SERGİLEDİ"

Hakem Ozan Ergün çok kötü bir yönetim gösterdi. Ancak bu karşılaşmayı yönetmeyi beklemeyen Ergün’e mi, yoksa onu atayana mı kelam etmek gerekli, onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum! Verilen verilmeyen fauller, sarı kartlar... Neresinden tutsan elinde kalıyor. Açıkçası kararları ile maça tesir etti. 21. dakikada Galatasaraylıların penaltı beklediği Barış Alper Yılmaz-Felix Uduokhai pozisyonunda devam kararı doğru. 28. dakikada konuk ekipten Leroy Sane, Kristjan Asllani’ye yaptığı ciddi faullü hareketten dolayı kırmızı kart görmeliydi. 55. dakikada Galatasaraylı Victor Osimhen, hakem Ozan Ergün’ün faul düdüğü çaldığını duyuyor, yine de devam edip topa vuruyor ve kaleye gönderiyor. 88. dakikada Beşiktaşlı Orkun Kökçü, 55. dakikada Osimhen’in yaptığı hareketin benzerini gerçekleştirdi. Onun da ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi gerekiyordu. (Fırat Aydınus/ Hürriyet)

"HAKEMİ HİÇ BEĞENMEDİM"

Hakem Ozan Ergün'ü hiç beğenmedim. Eğer oyuncular iyi niyetli olmasa maç çok zor biterdi. Aslında Sane'ye ilk yarıda göstermesi gereken bir kırmızı kart var. VAR hakemi çağırmadı, ikinci yarı çağırıp telafi etti. Sallai'ye mutlak vermesi gereken bir sarı kart var, veremedi. İkinci yarıda sarı kartlı Osimhen'in düdükten sonra topa vuruşunu bilerek, isteyerek cezalandırmadı. Mutlak ikinci sarı kartı es geçti ve Osimhen de sahada kaldı. İlk yarıda Barış Alper ile G.Saray'ın Barış Alper ile beklediği penaltı değil. Barış topu çekerken topun üzerine basıp düşüyor.(Ahmet Çakar/ Sabah)

"OSIMHEN'I OYUNDAN ATACAK GÜCÜ YOK"

G.Saray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen’in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee… FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen’i atacak gücü yok. “Osimhen’i atarsam bir daha G.Saray maçı alamam” diye düşünmüş olabilir. Bir daha alsan ne olur, almasan ne olur? O pozisyonda Osimhen’i atamazsan hakem olamazsın. Diğer futbolculara gösteriyorsun ama Osimhen’i pas geçiyorsun. Maçın en önemli hareketi bu. Hakemi hakem yapan oyun kuralı değildir. Onu ben sana öğretirim. Ama senin yüreğin yoksa hakem olamazsın. Dün akşamki kadar olursun. Bir maçta 9 sarı kart, 1 kırmızı varsa o maçın hakemi hakem değildir. Neden? Çünkü otorite sarı kartla olmaz. Demek ki sarı kartları yerinde kullanmadın. Onun için de 9 sarı kart gösterdin. 3 sarı karttan kırmızıya dönemezsen hata yapıyorsun demektir, zaten maç içerisinde tonla yaptın. (Erman Toroğlu/ Sözcü)

"MAÇIN NETİCESİNİ UĞURCAN BELİRLEDİ"

İlk yarıda pasif gözüken Beşiktaş, ikinci devreyeyse büyük bir coşkuyla başladı... 46 ile 62 arası, yani 11’e 11 oynanan bölümde de üstün olan taraf siyah-beyazlılardı zaten. 62’de gelen kırmızı kart sonrasıysa maç büyük ölçüde tek kaleye döndü, Beşiktaş son yarım saatte 5-6 net fırsat yakaladı. Uzatmalarla beraber 40 dakika 1 kişi eksik oynayan Galatasaray, peş peşe defansif hamlelerle içerideki savunmacı sayısını artırdı. Son çeyrekte 4 savunmacı + ön liberoda Singo-Torreira, orta saha kanatlarında da Sallai-Eren oynadılar. Yani bir bakıma 1-8-1’e döndü sarı kırmızılılar son çeyrekte. Ancak Beşiktaş’ın bu bölümde yakaladığı net fırsatlarda Uğurcan Çakır başroldeydi hep. Hatta dün ikinci devrede maçın neticesini Uğurcan’ın belirlediğini söylersek, sanırım yanılmış olmayız. (Uğur Meleke/Hürriyet)

"MAÇ, UĞURCAN VE BEŞİKTAŞ ARASINDA GEÇTİ"

Derbi, Uğurcan Çakır ile Beşiktaş hücumcuları arasında geçmeye başladı. Uğurcan Çakır, gökyüzünden uçak düşse onu bile kurtaracak kadar mucizevi bir performans ortaya koydu. İlk yarıda bazı kartları (özellikle ayak basmalardaki) atlayan Ozan Ergün, ikinci yarıda ise kart gösterme konusunda işi abarttı. Oyunun ağırlığını kaldıramadı hakem Ozan Ergün! Kötü bir maç yönetti. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra tek pozisyonu vardı Barış Alper ile yakaladığı... O pozisyonda da Ersin mükemmel bir kurtarış yaptı. Galatasaray, uzun süredir maç kaybetmeyen Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenerek, şampiyonluk yolunda önündeki en büyük engellerden birini kayıpsız geçti. (Zeki Uzundurukan/ Fotomaç)

