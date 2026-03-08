Dünya genelinde her 100 doğumdan birinde, Türkiye’de ise her bin doğumun 8-10'unda kalp hastalığı görülüyor. Peki bu hastalığın belirtileri neler? İşte ebeveynlerin özellikle bebeğin ilk aylarında dikkat etmesi gereken "alarm" niteliğindeki semptomlar…

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, dünya genelinde her 100 doğumdan birinde görülen doğumsal kalp hastalıklarına karşı uyardı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 10-15 bin çocuğun kalp hastalığı ile dünyaya geldiğini belirten uzman isim, çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının temel olarak iki ana grupta incelendiğini belirtti.

Bebeklerde gizli hastalık! Her 100 doğumdan birinde görülüyor

“OBEZİTE TETİKLİYOR”

Uzm. Dr. Nuri Cömert, şunları söyledi:

Doğumsal (Konjenital) kalp hastalıkları, yapısal bozukluklar: Kalbin odacıkları veya büyük damarlar arasında deliklerin ya da anormal bağlantıların bulunmasıdır. Bu hastalıklar riskli gebeliklerde anne karnında ekokardiyografi (Fetal EKO) ile teşhis edilebilir. Doğum sonrası ise fiziksel muayene, kalp ultrasonu ve kalp kateterizasyonu ile tanı kesinleştirilip tedavi süreci başlanabilir. Edinilmiş (sonradan kazanılmış) kalp hastalıkları: İnfeksiyon kaynaklı 5-15 yaş arasında görülen akut romatizmal ateş veya enfeksiyonlara bağlı gelişen kalp tutulumlarıdır. Pandemi sonrası artan obezite ve hareketsiz hayat edinilmiş kalp hastalıklarını tetiklemektedir.

ALARM GİBİ SEMPTOMLAR

Dr.Cömert, ebeveynlerin özellikle bebeğin ilk aylarında dikkat etmesi gereken "alarm" niteliğindeki semptomları şöyle sıraladı:

Siyanoz : Ağız çevresi ve tırnak diplerinde görülen morarmalar

: Ağız çevresi ve tırnak diplerinde görülen morarmalar Solunum güçlüğü : Sık nefes alma veya nefes alırken zorlanma

: Sık nefes alma veya nefes alırken zorlanma Gelişim geriliği: Beslenme bozukluğu, yeterli kilo alamama ve aşırı terleme

“SPOR ÖNCESİ EKF YAPILMALI”

Spor sırasında harcanan eforun altta yatan gizli bir hastalığı tetikleyebileceğini işaret eden Cömert, "Bu dönemde görülen çarpıntıların birçoğu zararsız olsa da, nadiren ilaç tedavisi gerekebilir. Bu dönemde spor öncesi tarama önerilmektedir. Spor sırasında harcanan efor, altta yatan gizli bir hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle spora başlayacak çocuklarda elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi ile detaylı kontrol yapılması hayati önem taşır" dedi.

“9-11 SAAT UYUMALIDIR"

Uzm. Dr. Nuri Cömert, Çocuklarda kalp sağlığını korumak için 5 temel stratejinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Düzenli sağlık kontrolleri: Ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü varsa erken tarama kritiktir.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz: Obeziteyi önlemek için tam tahıl ve taze besin odaklı diyet uygulanmalıdır.

Çocuklar haftada en az 150 dakika fiziksel aktiviteye yönlendirilmelidir.

Sigara ve pasif içicilikten kaçınma: Evde sigara içilmemelidir; pasif içicilik çocukların damar yapısını doğrudan olumsuz etkiler.

Enfeksiyon yönetimi ve tedavisi: Aşı takvimine uyulmalı ve el hijyenine dikkat edilmelidir. Çünkü romatizmal ateş gibi enfeksiyonlar kalp kapakçıklarını etkileyebilir.

Stres yönetimi ve uyku: Okul çağındaki çocuklar günde 9-11 saat uyumalıdır.

Aile içi stresin azaltılması kalp ritmini olumlu yönde etkiler.

