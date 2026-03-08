Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde Marco Asensio'nun durumu belli oldu. Son idmanı yarıda bırakan İspanyol yıldız için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar nedeniyle 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Samsunspor ile sahasında mücadele edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun durumu ise netlik kazanıyor. NTV Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco, tecrübeli oyuncu için kararını verdi.

Marco Asensio'nun durumu netlik kazanıyor

İDMANI YARIDA BIRAKMIŞTI

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kupadaki Gaziantep FK maçı kafilesinde tedbir amacıyla yer almayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanı yarıda bırakmıştı.

Buna göre Tedesco'nun Asensio'yu Samsunspor maçında yedek kulübesinde tutup oyuncuya ilerleyen dakikalarda forma şansı vermesi bekleniyor.

