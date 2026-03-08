Ligin tek yenilmezi Fenerbahçe’nin puan kaybına tahammülü yok. Bu sezon hiç kaybetmeyen sarı lacivertliler, yine de zirveden maç eksiğiyle 7 puan uzakta. Beraberliklerle 18 puan bırakan takım, Samsunspor karşısında hata istemiyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, sahasında oynayacağı maçta Samsunspor’u devirerek şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyor. Sarı lacivertliler ligin namağlup tek takımı olmasına rağmen, beraberliklerde kaybettiği 18 puanla zirveden uzakta kalmış durumda. Sakatlıklar sebebiyle zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe, hoca değişikliği sonrası 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Samsunspor karşısında hata istemiyor. Tam olarak iyileşmese de iki maç ayrılık sonrası kulübeye dönecek olan Domenico Tedesco, oyuncularına, “Artık seri galibiyetler almamız lazım” dedi.

TEK SONUÇLU MAÇ

Kaybetmemenin önemli olduğunu ancak artık kazanarak devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Tedesco, “Eksiklerimiz var, sert bir rakip bizi bekliyor. Ancak bizim için tek bir sonuç var. Şampiyonluk yarışında kalabilmek için kazanmaya mecburuz” vurgusunda bulundu. Üçlü savunmaya devam edecek İtalyan kadroyu netleştirirken, sadece Asensio’nun durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları olan İspanyol yıldızın oynamaması hâlinde Tedesco, Fred’e şans verecek. Bu arada sarı lacivertlilerde Ederson, Mert, Brown, Kerem ve Musaba maça ceza sınırında çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası