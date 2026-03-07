İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Mallorca, Vedat Muriqi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Osasuna ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2 gol birden atarak takımına puanı getiren Muriqi, gol krallığı yarışında Mbappe'nin ardından ikinci basamakta yer aldı.

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Osasuna, Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca'yı konuk etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta Mallorca 2 farklı üstünlüğünü koruyamazken karşılaşma berabere tamamlandı.

El Sadar Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 öne geçenn Mallorca, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

VEDAT MURİQİ DUBLE YAPTI

Mallorca'nın gollerini Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 35 ve 61. dakikalarda kaydetti. Osasuna ise 88. dakikada Enrique Barja Afonso ve 90+4. dakikada Ante Budimir'in golleriyle puanı aldı.

KRALLIKTA 2. SIRADA

Bu sezon LaLiga'da gol krallığı yarışı veren Vedat Muriqi, Osasuna deplasmanındaki golleriyle ligde toplam 18. kez ağları sarstı. 31 yaşındaki Kosovali golcü, krallık yarışında Kylian Mbappe'nin 5 gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Mallorca'da 73. dakikada Jan Virgili Tenas, Osasuna'da ise 83. dakikada Raul Garcia kırmızı kartla oyundan atıldı.

MALLORCA DÜŞME HATTINDA

Bu sonuçla birlikte Osasuna 34 puanla 10. sırada yer aldı. Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

LaLiga'da bir sonraki hafta Osasuna, Real Sociedad deplasmanına gidecek. Mallorca ise Espanyol'u konuk edecek.

