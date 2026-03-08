Adana’da taksi şoförünün şüphesi bir facianın önüne geçti. Barajda intihar hazırlığında olan kadın, taksicinin ihbarı sonrasında ekiplerin çabaları ile ikna oldu, ailesine teslim edildi.

Adana'da taksiye binen İ.P. isimli bir kadın, Kozan Barajı çevresinde indi. Kadının konuşmalardan şüphelenen taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yaptı. İntihar edeceği düşünülen kadını aramak için itfaiye ve jandarma ekipleri, baraj çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Taksicinin dikkati ‘intiharı’ önledi! Kayıp kadını jandarma buldu

‘İNTİHAR’ İHBARI

Yapılan aramada kadına ait çanta bulunurken, bölgedeki güvenlik kamaralarını da incelendi. Kadına telefonla ulaşan ekipler, kadını intihar etmemesi için saatlere ikna etmeye çalıştı.

İKNA OLDU

İkna edilen kadın önce hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi, sonra da ailesine teslim edildi.

“HELİKOPTER SAHASINA BIRAKMAMI İSTEDİ”

Taksi şoförü Burak Kocaboğa, yaşananları şöyle anlattı:

Yolda alkol aldı, içe içe geldi. Eşiyle ayrılma aşamasında olduğunu söyledi. Helikopter sahasına bırakmamı istedi. Yapmaması için ikna etmeye çalıştım. Daha sonra jandarma ekiplerine haber verdim.

