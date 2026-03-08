Galatasaray'ın Liverpool maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
- Maç, 10 Mart Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
- Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.
- Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.
- Video Yardımcı Hakem (VAR) Guillermo Cuadra Fernandez, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) ise Valentin Gomez olarak belirlendi.
- İspanyol hakem, daha önce yönettiği iki Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı ekibin mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmalarda düdük çalmıştı.
İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU
Müsabakaya video yardımcı hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez atanırken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Valentin Gomez oturacak.
GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIM MAÇLARI
30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray
25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir
14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica
10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç
24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya
27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco