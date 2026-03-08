Galatasaray'ın 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. 10 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçın 4. hakemi Juan Martínez Munuera.

İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Müsabakaya video yardımcı hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez atanırken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Valentin Gomez oturacak.

Jesus Gil Manzano

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIM MAÇLARI

30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray



25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien



20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir



14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica



10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç



24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya



27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco

