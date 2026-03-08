ABD ve İsrail’in İran’ın stratejik petrol rafinerilerini hedef almasının ardından bölge, tarihin en büyük çevre felaketlerinden biriyle sarsılıyor. Vurulan dev depolardan yükselen yoğun siyah dumanlar, sabah saatlerinde başlayan yağışla birleşerek kenti adeta bir 'zehir çemberine' hapsetti. CNN International muhabiri Frederik Pleitgen’in 'Tahran’da bu sabah petrol yağıyor' sözleriyle dünyaya duyurduğu felaket sonrası milyonlarca kişi evlerine kapanırken; İran Kızılayı 'asit yağmuru' uyarısıyla acil durum ilan etti.

İRAN KIZILAYI’NDAN HAYATİ UYARI: "SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!"

İran Kızılayı, petrol tesislerindeki patlamaların atmosfere devasa miktarda toksik bileşen saldığını açıklayarak acil durum ilan etti.

Yağışların asit özellikli ve zehirli olduğu vurgulanırken, vatandaşlara şu kritik talimatlar verildi:

"Yağmur cilde ve akciğerlere doğrudan zarar verebilecek kimyasallar içeriyor. Hiçbir koşulda dışarı çıkılmamalı.

Yağmura yakalananlar cildini kesinlikle ovmamalı, sadece sürekli akan soğuk suyla durulamalı.

Islanan kıyafetler derhal çıkarılmalı ve hava geçirmez bir poşete konularak izole edilmeli.

Havada uçuşan yağlı kurum parçacıklarına karşı tuzlu suyla gargara yapılmalı ve klimalar asla açılmamalı."

KANSER UYARISI!

İran devlet kanalı IRIB üzerinden yayılan uyarılarda da saldırıya uğrayan yakıt tanklarından sızan kimyasalların yağışla birleşmesi halinde cilt ve akciğerler üzerinde zarar oluşturabileceği kaydedildi. Bu nedenle Tahran’da maskeyle dışarı çıkılması, zorunlu değilse açık alanda kalınmaması ve maruz kalan kıyafetlerin değiştirilmesi istendi.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA MI? PROF. DR. ORHAN ŞEN’DEN "ASİT YAĞMURU" VE "ZEHİRLİ BULUT" ANALİZİ

İran’daki petrol rafinerilerinin vurulmasıyla gökyüzünü kaplayan devasa zehir bulutları, Türkiye’de "asit yağmuru" endişesine neden oldu. Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, atmosferin üst katmanlarına tırmanan bu tehlikeli kirleticilerin Türkiye’ye ulaşıp ulaşmayacağına dair kritik bir değerlendirme yaptı.

"ZEHİRLİ MADDELER 3 BİN METREYE KADAR ÇIKABİLİYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen, kimyasal yangınlar sonucu oluşan partiküllerin sadece yer seviyesinde kalmadığını, binlerce metre yüksekliğe ulaşabildiğini vurguladı. Şen, "Bu kirleticiler 1.000-1.500 metreye, hatta 3.000 metreye kadar yükselebilir. Yerdeki ısınan havanın yükselmesiyle atmosferin üst seviyelerine taşınan bu maddeler, meteorolojik şartlara bağlı olarak çok geniş alanlara dağılabilir" uyarısında bulundu.

ASİT YAĞMURU KABUSU NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Zehirli gazların yağışla birleşme riskine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, asit yağmurlarının oluşum sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bulutların oluşma seviyesi yaklaşık 1.5-2 kilometre civarındadır. Eğer bu kimyasal kirleticiler bulut seviyesine ulaşırsa, su damlacıklarıyla etkileşime girerek azot oksit içeren tehlikeli asit yağışlarını oluşturabilir."

"ŞU AN BATIDA KALIYORUZ, KİRLETİCİLER DOĞUYA GİDİYOR"

Türkiye için sevindirici haberi de veren Şen, mevcut rüzgar akışının Türkiye’yi koruduğunu belirtti. Meteorolojik hareketlerin genellikle batıdan doğuya doğru olduğunu hatırlatan ünlü profesör, "Biz şu an bu kirletici kaynağın batısında kalıyoruz. Mevcut hava şartlarına göre zehirli bulutlar doğuya, yani Türkiye’den uzaklaşacak şekilde hareket ediyor. Bugünkü şartlarda Türkiye için bir risk bulunmuyor" dedi.

İLERLEYEN GÜNLER İÇİN "ALÇAK BASINÇ" UYARISI

Mevcut tablonun güvenli olduğunu ancak atmosferin dinamik bir yapısı olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen, ilerleyen günler için temkinli konuştu: "Şu an güvendeyiz ancak bölgede oluşabilecek bir alçak basınç sistemi rüzgarın yönünü değiştirebilir ve Doğu Anadolu bölgemizi etkileyebilir. Şu an böyle bir senaryo yok ama sınır bölgelerimizde teyakkuzda kalınmalı ve resmi uyarılar yakından takip edilmeli."

