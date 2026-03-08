Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, tüm projenin 2028’de tamamlanabileceğini duyurdu. Uraloğlu “Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağımıza katılacak 12. il olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Uraloğlu “İkinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağımıza katılacak 12. il olacak" dedi.

“12. İL OLACAK”

Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şunları söyledi:

Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak. Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik.

“25 TÜNEL VE 16 VİYADÜK”

Hattın yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağını belirten Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak” dedi.

Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

“2028 YILINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.

