Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Buldan'da sabah saat 09.21'de de 5,1 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiş ve çevre illerde hissdeilmişti.
