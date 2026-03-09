Almanya Maliye Bakanı Klingbeil, petrol şirketlerini Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimi fırsata çevirmekle suçladı. Klingbeil, spekülatif fiyat artışlarına karşı sert önlemler alınacağının sinyalini verdi ve tüketicileri koruma vurgusu yaptı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, petrol şirketlerini Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimi kar marjlarını artırmak için suistimal etmekle suçladı. Klingbeil, Brüksel’deki Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarda, enerji şirketlerinin fiyat politikalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Bakan, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji arz güvenliği ve petrol fiyatları üzerindeki risklerini artırdığını belirtti.

"BU DURUMU KABUL EDİLEMEZ BULUYORUM"

Klingbeil, petrol şirketlerinin mevcut fiyat politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Petrol şirketlerinin ülkemizdeki çalışanların ve küçük işletmelerin sırtından karlarını maksimize etmesini hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Siyaset artık harekete geçmelidir. Mevcut jeopolitik durumun karları artırmak için suistimal edildiği bir fiyat spekülasyonuna şahit oluyoruz. Bu durumu kabul edilemez buluyorum."

Bakan, akaryakıt fiyatlarının hane halkı ve esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla Berlin ve Brüksel hattında koordineli adımlar atılacağını açıkladı. "Petrol şirketlerinin bu durumu istismar etmesine seyirci kalmayacağız" diyen Bakan, "Tüketicileri korumak adına tüm seçenekleri masaya yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE BİR KEZ BELİRLENSİN" ÖNERİSİ

Almanya’da rekabet hukuku kapsamında petrol ürünlerindeki haksız fiyat artışlarının incelendiğini belirten Klingbeil, diğer Avrupa ülkelerindeki başarılı modellerin örnek alınabileceğini söyledi. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının gün içinde defalarca değişmesi yerine, bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi günde bir kez belirlenmesi ve piyasa süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi önerisinde bulundu.

