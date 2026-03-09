Denizli son dakika bir depremle sallandı. AFAD, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan deprem, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir ve Antalya'da da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5,1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER SALLANDI

Buldan merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir ve Antalya'da da hissedildi.

Depremin meydana geldiği bölge

"OLUMSUZ DURUM YOK, SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın X'teki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Denizli'de, sarsıntının etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlardan dışarı çıktı.

"İHBARLARA GÖRE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da X hesabından yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun Denizli." diyerek, "Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Depremin sıfır noktası olan Buldan ilçe merkezi.

"ULAŞIM MODLARINDA OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun."

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de, Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli depremin büyüklüğünü 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası