Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 300 bin yolcuya hizmet verecek projede 5'inci Tünel Açma Makinesi (TBM) kazıya başladı. Projenin 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet vermesi planlanan Körfezray Metro Projesi'nde Derince Millet Bahçesi'nde kurulumu tamamlanan 5'inci Tünel Açma Makinesi (TBM) kazıya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Körfezray Metro Projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

HEM HASTANE HEM OTOGAR YÖNÜ

Kentin ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Körfezray Metro Projesi'nde SEKA Devlet Hastanesi çalışma sahasından Derince yönüne 2, Otogar yönüne 2 olmak üzere toplam 4 TBM ile yeraltı kazı ve segment montaj işlemleri halihazırda devam ediyor.

TÜNEL AÇMA SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Derince Millet Bahçesi şantiyesine sevk edilen 2 TBM'den birinin kurulum ve devreye alma işlemleri devam ederken, diğer makine de Tüpraş-Petkim istasyonu yönünde kazı çalışmalarına başladı. Son çalışmalarla birlikte projede aktif olarak çalışan TBM sayısı 5'e yükseldi.

TAKVİME UYGUN İLERLİYOR

Projeye ilişkin verilen son bilgiye göre, projenin 28,7 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyonun 17'sinde kapama imalatları, fore kazık uygulamaları, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları planlanan takvime uygun olarak ilerliyor.

KÖRFEZRAY METRO PROJESİ

Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek.

Projenin ilk etabı Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Hat, kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.

İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek metro projesinde dev kazı makineleri kullanılacak. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda montajı tamamlanan ilk 2 TBM, Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde kazılara başladı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

