İran Uzmanlar Meclisi üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İran'ın bir sonraki Yüksek Liderinin Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiğini ifade etti. Eşkevari "Hamaney'in adı yaşamaya devam edecek" diyerek ölen lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğini belirtti.

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.

Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.

Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, “İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek.” dedi.

Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.

Mücteba Hamaney

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen, Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.

