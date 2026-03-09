BAE, İran füzelerine karşılık verdi! Ülkenin farklı yerlerinden patlama sesleri geldi
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini açıkladı. Ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin balistik füzelere ve İHA’lara yapılan müdahalelerden kaynaklandığı bildirildi.
- BAE hava savunma sistemleri, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerini başarıyla engelledi.
- Ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama sesleri, hava savunma müdahalelerinden kaynaklandı.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni lider seçimiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
- Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak da benzer füze ve İHA saldırılarına maruz kaldı.
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırı düzenlenmeyeceği açıklamasına rağmen gece boyunca bölgede saldırılar devam etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.
FARKLI YERLERDEN PATLAMA SESLERİ GELDİ
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Mücteba Hamaney sonrası ilk hamle! İran’dan İsrail’e 3 dalgalı füze saldırısı... Tel Aviv'de siren sesleri
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan füze ve İHA saldırılarına ilişkin haberler geldi.
PEZEŞKİYAN'IN AÇIKLAMALARI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yeni lider seçilmeden önce yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Geçici Liderlik Konseyi’nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik saldırı düzenlenmemesi ve füze fırlatılmaması kararı aldığını açıklamıştı.
Ancak gece boyunca Körfez hattı, yeni saldırılar ve bu ülkelerin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemeye yönelik müdahaleleriyle hareketli saatler yaşadı.