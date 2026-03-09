Anadolu Ajansı
SPK'dan açıklama geldi: Borsada açığa satış yasağı sürecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması ve kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnekliğinin 13 Mart seans sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Ekonomi 50 dk önce
- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı.
- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranı esnetilerek uygulanacak.
- Bu tedbir ve uygulamalar 13 Mart seans sonuna kadar devam edecek.
- SPK, konuya ilişkin bir duyuru yayımladı.
SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.
