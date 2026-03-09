Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %-1,49 düşüşle 12.602 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde %-3,24 geriledi. Analistler, 12.500’ün önemli bir destek konumunda öne çıktığını, bu seviyenin de aşağı kırılması halinde ise 12.000’in radara girme riskinin olduğunu aktarıyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, normal dönemlerden geçilmediğini belirterek yatırımcılar için 5 önemli tavsiye bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da artan risklerle birlikte petrol fiyatlarının bugün 100 doları hızlı aşıp 120 dolara yaklaşması ve küresel borsalarda gözlemlenen satış baskısı, iç piyasalarda da etkisini gösteriyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %-1,49 düşüşle 12.602 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde %-3,24 geriledi.

SPK tarafından bu hafta da açığa atış yasağı kararı alınırken; Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden oluşturabileceği enflasyonist baskı ihtimalinin, küresel ve yerel piyasalarda risk iştahının sınırlanmasına yol açan başlıca unsur olduğu vurgulandı.

12.500 SEVİYESİ KRİTİK

Bu çerçevede yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği ifade edilerek, “Borsada son dönemde yaşanan sert satışlar özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde gerçekleşti” denildi. Jeopolitik risklerin artması ve yüksek volatilite ile birlikte satış baskısının borsa geneline yayılabileceği ve kısa vadede dalgalı görünümün devam edebileceği de ifade ediliyor. Analizde, “12.800-13.000 bandının aşağı yönlü kırılması durumunda düzeltme hareketi 12.500 seviyesine doğru derinleşebilir” denildi.

13.500 AŞILMADIKÇA…

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende ise “Geri çekilmelerde 12.500 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. Bu seviye altında 12.000 ve 11.600 riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Şu aşamada ilk önemli direnç olan 13.500 altındaki hareketlerde baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Destek noktalarındaki taban oluşumunu yakından izleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCIYA 5 UYARI

Bu arada Ekonomist Tuncay Turşucu, borsa yatırımcısına 5 kritik tavsiyede bulunarak şunları söyledi:

1-Normal günler yaşamıyoruz ve böyle günlerde hisse senedi piyasalarında oynaklıklar olmuştur. Yatırımcıların hisse oranlarını azaltmak istemesi, borsalarda sert düşüşlere sebep oldu.

2-İran’daki savaşın kısa sürede bitme beklentisi azalıyor. Buna göre fiyatlamaların ikinci aşamaya geçmesi mümkün. BİST 100’de 12.500 desteği ve ayrıca 12.000 seviyelerindeki 22 haftalık ortalama önemli destek...

3-Bu dönemde kredili pozisyonda olmak, borç para ile ya da kısa sürede ihtiyaç duyulacak para ile borsada olmak ciddi hasarlar verebilir. Öz sermayesi ve bekleme lüksü olan yatırımcılar bu dönemi atlatacaktır.

4-Küresel enflasyon beklentileri arttı, Avrupa’da faiz artırımları konuşulmaya başlandı. FED’e yönelik 18 Mart toplantısında “pas” beklentisi yükseldi. İçeride ise TCMB’nin perşembe günü PPK toplantısında faiz indirimi masadan kalkmış durumda...

5-Savaşın biteceğine yönelik sinyaller gelmesi durumunda ise borsalarda hızlı toparlanma bekleyebiliriz.

