Evlenmeye hazırlanan bir kadın, nişanlısının sosyal medyada yaptığı itiraf niteliğindeki paylaşımı görüp düğünü iptal etti. İddiaya göre, düğününe sadece birkaç saat kalan adam, sosyal medya hesabında “Düğünüm yarın, maalesef hala eski sevgilimi seviyorum” paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada ses getiren bir paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak paylaşıldı. Gönderiyi gören gelin adayı, nişanlısının sözleri üzerine evlilik kararından vazgeçti. Kadın, saatler kala planlanan düğünü iptal ederek, hayatında önemli bir adım attı.

“ORTADA DÜĞÜN KALMADI”

Gelin adayı, kendisini etiketleyen kullanıcılarla yaptığı paylaşımda, “Beni etiketlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu baştan söyleyeyim, ortada bir düğün olmadı. Nişanlım eski sevgilisinin peşine düşebilir” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

“KIZ UCUZ KURTULMUŞ”

Sosyal medyada paylaşılan gönderi kısa sürede kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarla bazı kişiler tepkilerini dile getirdi:

• “Böyle bir kişiyle evlenilmez zaten… Kız ucuz kurtulmuş.”

• “Neyse ki evlenmemiş.”

• “İşte birilerinin hayatını öyle karartıyorlar.”

Birçok kişi nişanlısının davranışını eleştirerek gelin adayının kararını destekledi. Herkes üzgün gelin adayına moral olacak nitelikte mesajlar yazdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası