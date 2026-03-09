Akaryakıt fiyatlarıyla hibrit satışları arttı! İşte en az yakan hibrit otomobiller
İran savaşı nedeniyle petrol piyasası hızla yükselirken, akaryakıt fiyatları da aynı hızla arttı. Akaryakıttan tasarruf etmek isteyen ancak elektrikli otomobillere sıcak bakmayanlar hibrit otomobil satışlarını artırdı. Peki Türkiye’nin en az yakan hibrit otomobilleri hangileri? İşte detaylar...
Araç alacakların her zaman ilk baktığı özelliklerden biri olan yakıt tüketimi, akaryakıt fiyatlarının iyice artmasıyla daha önemli hale geldi.
"En az yakan otomobiller hangileri?", "Hibrit modeller mi dizel mi az yakıyor?", gibi sorular sıkça aranıyor. Peki Türkiye’de satılan ve yakıt tüketimi en az olan hibrit modeller neler?
HİBRİT MODELLERİN SATIŞI HIZLA ARTIYOR
Daha çok yakıt tasarrufu isteyen ve menzil kaygısı ya da başka nedenlerle elektrikli araç istemeyenler hibrit modellere yöneldi ve satışlar hızla arttı. 2026 yılı ilk iki ayında 42 bin 439 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 32,4 pay ile benzinli modellere yaklaştı.
HİBRİT NEDEN AVANTAJLI?
Sıradan bir benzinli motorun en verimsiz olduğu anlar; kalkış, dur-kalk trafik ve düşük hızlardır. Hibrit araçlar, kalkışta ve düşük hızlarda (genelde 40-50 km/sa hıza kadar) sadece elektrik motorunu kullanır. Bu sayede trafiğin en yoğun olduğu "dur-kalk" anlarında sıfır benzin tüketilir.
Hibrit modellerde 100 kilometrede en az yakan modeller şöyle:
- Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre
- Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre
- Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre
- Toyota Yaris Cross Hybrid - 4,6 litre
- Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre
- Opel Mokka – 4,9 litre
- Peugeot 2008 Hybrid - 5 litre
- Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre
- Citroen C3 Aircross – 5,3 litre
- Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre
- Opel Grandland – 5,4 litre
- Peugeot 3008 Hybrid - 5,5 litre
- Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre
- Renault Captur Hybrid - 6 litre