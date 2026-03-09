İran savaşı nedeniyle petrol piyasası hızla yükselirken, akaryakıt fiyatları da aynı hızla arttı. Akaryakıttan tasarruf etmek isteyen ancak elektrikli otomobillere sıcak bakmayanlar hibrit otomobil satışlarını artırdı. Peki Türkiye’nin en az yakan hibrit otomobilleri hangileri? İşte detaylar...

Araç alacakların her zaman ilk baktığı özelliklerden biri olan yakıt tüketimi, akaryakıt fiyatlarının iyice artmasıyla daha önemli hale geldi.



"En az yakan otomobiller hangileri?", "Hibrit modeller mi dizel mi az yakıyor?", gibi sorular sıkça aranıyor. Peki Türkiye’de satılan ve yakıt tüketimi en az olan hibrit modeller neler?

HİBRİT MODELLERİN SATIŞI HIZLA ARTIYOR

Daha çok yakıt tasarrufu isteyen ve menzil kaygısı ya da başka nedenlerle elektrikli araç istemeyenler hibrit modellere yöneldi ve satışlar hızla arttı. 2026 yılı ilk iki ayında 42 bin 439 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 32,4 pay ile benzinli modellere yaklaştı.

Akaryakıt fiyatlarıyla hibrit satışları arttı! İşte en az yakan hibrit otomobiller

HİBRİT NEDEN AVANTAJLI?

Sıradan bir benzinli motorun en verimsiz olduğu anlar; kalkış, dur-kalk trafik ve düşük hızlardır. Hibrit araçlar, kalkışta ve düşük hızlarda (genelde 40-50 km/sa hıza kadar) sadece elektrik motorunu kullanır. Bu sayede trafiğin en yoğun olduğu "dur-kalk" anlarında sıfır benzin tüketilir.

Hibrit modellerde 100 kilometrede en az yakan modeller şöyle:

Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre

Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre

Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre

Toyota Yaris Cross Hybrid - 4,6 litre

Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre

Opel Mokka – 4,9 litre

Peugeot 2008 Hybrid - 5 litre

Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre

Citroen C3 Aircross – 5,3 litre

Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre

Opel Grandland – 5,4 litre

Peugeot 3008 Hybrid - 5,5 litre

Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre

Renault Captur Hybrid - 6 litre

