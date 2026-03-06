Dacia, merakla beklenen modeli Striker için geri sayımı başlattı. Üstelik bu modelin en dikkat çekici özelliği, Türkiye’nin otomotiv üssü olan Bursa'daki Renault fabrikasında banttan inecek olması. Peki, 10 Mart'ta resmiyet kazanacak olan Dacia Striker neler sunacak? İşte ortaya çıkan tüm teknik detaylar…

Dacai’nın Bursa’da üreteceği yeni modeliyle ilgili yeni bilgiler geldi.

Adının “Striker” olacağı açıklanan crossover station wagon rekabete yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeni ismin sonunda yer alan 'er' takısı marka model kimliğine vurgu yapıyor. Dacia'nın diğer SUV modelleri olan Bigster, Duster ve Jogger’ın da aynı şekilde “er” ile bittiği görülüyor.

Dacia’nın yeni modelinin adı belli oldu: Bursa’da üretilecek!

STRIKER ismi, 1980’lerin enerjisinden ilham alıyor ve bowlingde tüm lobutları devirerek oyunun seyrini değiştiren güçlü vuruşu çağrıştırıyor.

Yeni model Renault Clio, Renault Captur ve Dacia Jogger gibi Renault Grubu’nun CMF-B platformu üzerine geliştirilecek. C segmentinde konumlanması beklenen modelle ilgili ilk gelen bilgilere göre Striker, benzin, hibrit ve LPG’li motor seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

Dacia STRIKER, 10 Mart Salı günü dünya lansmanıyla tanıtılacak.

