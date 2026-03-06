İngiltere’nin Kent kentinde yaşayan 70 yaşındaki veteriner Colleen Ferguson’un Alman çoban köpeği Inca sayesinde hayatı kurtuldu. Ferguson, Inca’nın sürekli olarak nefesini koklamaya çalıştığını fark edince şüphelendi ve doktora başvurdu. Yapılan tam vücut taraması sonucunda Ferguson’a birinci evre akciğer kanseri teşhisi kondu.

Veteriner Colleen Ferguson, köpeğinin erken uyarısıyla kanseri zamanında fark ederek hayatını kurtardığını açıkladı.

“AĞZIMI KOKLAMAYA ÇALIŞIYORDU”

BBC'de yer alan habere göre Ferguson, “2015 yılında Inca henüz iki yaşındayken davranışları değişti. Ağzımı koklamaya çalışıyordu ve çok endişeli görünüyordu. O an eşime dönüp bazı testler yaptıracağımı söyledim” dedi.

KANSER ERKEN EVREDEYMİŞ

Rutin kan tahlilleri temiz çıkmasına rağmen Ferguson, tam vücut taramasına gitti ve kanseri erken evrede yakaladı. Doktorları, erken teşhisin başka yollarla neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

“İNANAMADIM, SADECE YORGUN HİSSEDİYORDUM”

Başına gelenleri anlatan kadın şöyle konuştu:

“Bana birinci evre akciğer kanseri teşhisi koydular. İnanamadım. Biraz yorgun olmanın dışında hiçbir belirtim yoktu ve hiç sigara içmemiştim. Bana, başka bir şey için tarama yaptırmadığınız sürece kanseri bu kadar erken yakalamanın neredeyse imkansız olduğunu söylediler. Sonuç olarak, radyoterapiye veya kemoterapiye ihtiyacım olmadı.”

Ferguson, bu sayede radyoterapi veya kemoterapiye gerek kalmadan tedavi edildi.

Köpeğin tuhaf hareketleri kanseri ortaya çıkardı! “İnanamadım, hayatımı kurtardı”

DOKTORU: O KÖPEK SİZİ KURTARDI

Cerrah, Ferguson’a “O köpek sizi kurtardı, şimdi hayatınıza devam edin” dedi. O günden sonra Ferguson, yazarlık eğitimi alarak kendi kitaplarını yayımlayan bir yazar oldu.

HER FIRSATTA ÖDÜL MAMASI VERİYOR

Ferguson, Inca’ya ise her fırsatta köpeğin hayatını kurtardığını belirterek ona ödül maması verdiğini belirtti.

