İngiltere’de 272 bin Instagram takipçisi bulunan içerik üreticisi Joanne Hardcastle, geçtiğimiz yıl sonlarında rutin bir manikür için gittiği salonda kabus gibi bir deneyim yaşadı. İçerik üreticiliği nedeniyle ellerinin sürekli kamerada görünmesi Hardcastle için estetik açıdan çok önemliydi. Ancak yaptırdığı manikür onun haftalar süren acı dolu bir süreçle yüzleşmesine neden oldu.

Sosyal medyada içerik üreten Joanne Hardcastle, daha önce yıllardır tırnak bakımı yaptığını ve tırnaklarının her zaman düzgün görünmesini istediğini belirtti. Ancak yaptırdığı jel manikür, hayatının kabusu oldu. Uygulanan manikür esnasında tırnakları yeşile dönen kadın, manikür yapan çalışana bunu aktardı ancak endişelenmemesi gerektiği belirtildi.

“GÖRDÜĞÜMDE DEHŞETE KAPILDIM”

Ojeyi birkaç gün kullandıktan sonra jelin çıkarılması sırasında Hardcastle hem tırnaklarının renginin yeşilden daha koyu bir tona döndüğünü hem de kötü bir koku yayıldığını gördü. Tırnaklar tırnak yatağından kalkmış, altındaki deri kızarmış, kabarmış ve ağrılı bir hal almıştı. Hardcastle, ellerini günlük işlerde kullanmakta zorlandı. Genç kadın “Tırnaklarımı gördüğümde dehşete kapıldım, ellerimi gizlemek istedim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

GERÇEK SORUN ORTAYA ÇIKTI

Tırnaklarındaki değişim, içerik üreticisinin işi gereği görselliği etkiledi ve reklam çekimlerinde ellerini gizlemek zorunda kaldı. Sonunda takipçilerine yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldı. Binlerce kişi benzer deneyimlerini paylaşarak Hardcastle’a ulaştı. Arkadaşına ve menajerine durumu bildiren Hardcastle, doktor tavsiyesiyle özel bir uzmandan yardım aldı. Mantara dair testler negatif çıktı ve nihayetinde bakteriyel bir enfeksiyon teşhisi kondu. Tedavi olarak tırnakları doğal bırakıp havalandırması ve özel bir losyon uygulaması önerildi.

Bu rahatsızlık, tırnağın tırnak yatağından hafifçe kalkmasıyla ortaya çıkıyor ve küçük darbeler, alerjik reaksiyonlar veya dermatit gibi cilt sorunlarından kaynaklanabiliyor. Tırnağın kalkmasıyla birlikte su ve nem bakterilerin girmesine uygun bir ortam sağlıyor. Bu durumda özellikle ‘pseudomonas bakterisi’, tırnak altındaki yeşil-siyah renklenmeye neden olabiliyor.

İYİLEŞMESİ İKİ AY SÜRDÜ… “BİR DAHA ASLA”

Hardcastle için iyileşme süreci iki ay sürdü. Tırnaklarını temiz ve kuru tutarak, ara ara bakım yağı uyguladı ve kalkmış kısımları tırnağı uzadıkça kesti. Şu anda tırnakları yeniden tırnak yatağına sağlıklı şekilde tutundu. Ancak bir daha renkli veya jel uygulamalarına dönmeyeceğini açıkladı. “Bir daha asla” diyen Hardcastle, yaşadığı deneyimle hem takipçilerine hem de tırnak bakımında dikkatli olunması gerektiğine dair önemli bir uyarı yaptı.

Bu olay, sık manikür yaptıran kişiler için tırnak sağlığının önemini bir kez daha ortaya koydu.

JEL MANİKÜRÜN ZARAR VAR MI?

Jel manikür bazı durumlarda tırnak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Ancak zarar riski, kullanım sıklığı, uygulama ve çıkarma yöntemi ile tırnak bakımına bağlı olarak değişir. Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Tırnak zayıflaması ve kırılma: Jel manikür tırnağın üzerine kalın bir tabaka oluşturur. Sürekli ve uzun süreli kullanımı, tırnağın doğal esnekliğini kaybetmesine, ince ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir.

Tırnak yatağından kalkma: Jel çıkarılırken tırnak yatağına zarar verilirse tırnak kalkabilir. Kalkma oluşursa bakteriler ve mantarlar için uygun ortam oluşur, bu da renk değişimi ve enfeksiyon riskini artırır.

Renk değişimi ve sararma: Jel bazı pigmentler ve kimyasallarla tırnağın renginde değişiklik oluşabilir. Uzun süre kullanım veya tırnağın sağlıksız olmasına, sararmaya veya yeşilimsi bir renge dönmesine sebep olabilir.

Enfeksiyon riski: Tırnak kalkması, tırnak altının nemli kalması, bakteri ve mantarların üremesine neden olabilir. Hijyen kurallarına dikkat edilmezse ciddi enfeksiyonlar görülebilir.

