İngiltere’nin Swindon kentinde yaşayan 51 yaşındaki Tammy Jackson, ani görme değişiklikleri yaşamaya başladı, kısa süre sonra ise korkunç gerçekle yüzleşti. Altı çocuk annesi Jackson, bir sabah gözünde aniden beliren siyah bir nokta ve bulanık görme şikayetiyle optik mağazasını aradı. Aynı gün için verilen randevu, onun için hayati önem taşıdı.

Tammy Jackson, yaşadığı belirtilerin ardından muayenede daha önce rutin göz kontrollerinin normal çıktığını, yalnızca doğuştan gelen şaşılık, gözünde doğum lekesi ve bilgisayar kullanımıyla ortaya çıkan yorgunluk dışında ciddi bir sorunu olmadığını belirtti.

ÇAY YAPARKEN GÖZÜNDE SİYAH NOKTA BELİRDİ

22 Eylül 2025’te iş yerinde çay hazırlarken gözünün önünde siyah bir cisim uçtuğunu gördü. Başta ciddi bir durum olduğunu düşünmedi, fakat birkaç gün sonra tekrar eden parlama ve 27 Eylül sabahı ortaya çıkan merkezde madeni para büyüklüğünde siyah bir nokta, onu harekete geçirdi.

DURUMUN CİDDİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Jackson, hızlı bir şekilde muayene oldu. Optometrist Hassan, gözünde şişlik fark etti ve bunun şüpheli bir durum olabileceğini belirterek onu hemen başka bir hastaneye yönlendirdi. Hastanede bazı gecikmeler yaşansa da Tammy, 29 Eylül’de yapılan testler sonucunda durumunun ciddi olduğunu öğrendi ve uzman bir göz hastanesine yönlendirildi.

AİLESİ DE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yapılan testlerde Tammy’ye küçük bir koroidal melanom (gözde tümör) teşhisi konuldu. Kanserin beş faktörden dördüne sahip olduğu ve yüksek risk taşıdığı belirtildi. Jackson, tedavi sürecini duyduğunda hem kendi hem de ailesi için kaygılandığını söyledi. Altı çocuğuna durumu açıklamak en zor anlarından biri oldu.

ERKEN TEŞHİS HAYATINI KURTARDI

Tammy’nin tedavisi 13 Kasım’da başladığında, gözüne cerrahi yöntemle yerleştirilen radyoaktif plak ile odaklı radyasyon uygulandı. Tedavi süresi, tümörün erken yakalanması sayesinde sadece bir buçuk gün sürdü. İşlem sonrasında gözünde şişlik ve kabarcıklar oluştu, dört kez gün içinde damla kullanmak zorunda kaldı. Şu anda Tammy’nin genel göz sağlığı iyi olsa da görüşü tamamen eski haline dönmedi. Uzmanlar, kanserin tamamen yok edilebilmesi için gözün alınması gerektiğini belirtti, fakat erken teşhis sayesinde bu seçenek şu an için gerekli değil.

FARKINDALIK MESAJI

Tammy Jackson, hikayesini paylaşmasının en büyük amacının, göz kanseri konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Jackson, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, hikAyesinin bir kişiye bile yardım etmesinin yeterli olacağını belirtti.

