Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'ı 123-118 yendi. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, 32 sayı ve 13 ribauntla Rockets'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

NBA'de Houston Rockets, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 123-118'lik skorla mağlup etti.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.

Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.

Alperen Şengün

CELTICS, BUCKS DEPLASMANINDA KAZANDI

Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108-81 mağlup ederek, son 8 maçta 7'nci galibiyetini aldı.

Celtics'te Payton Pritchard 25 sayı, 9 asist, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı, 16 ribaunt, Derrick White 18 sayı, 9 asistlik performans sergiledi. Bucks'ta sakatlıktan dönen ve 25 dakika süre alan Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis 12 sayı üretti.

Giannis Antetokounmpo

