İstanbul’da 4 aile etrafında örgütlenen ve Taç, Aklar, Cengizler ile Tataroğlu Döviz üzerinden milyarlarca lira aklayan 112 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. POS cihazları ve yabancı kartlarla fiktif işlemler yapan yapının, sosyal medyada çakarlı lüks araçlar ve silahlı konvoy paylaşımlarıyla "dokunulmazlık" imajı çizmeye çalıştığı tespit edildi. Paravan şirketler üzerinden yürütülen devasa suç ağının detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Laleli’deki bir şirket ve bazı şahıslar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu'nun 28. maddesine aykırı hareket etme" iddiaları araştırıldı.

MERKEZ BANKASI VE MALİYE HAZİNESİ DE İDDİANAMEDE

Hazırlanan iddianamede, 56'sı tutuklu 112 kişi "şüpheli", Merkez Bankası ve Maliye Hazinesi, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, suç örgütünün merkezinde ve hiyerarşik yapının tepe noktasında şüpheli Muharrem Dağ'ın yer aldığı ifade edildi.

Örgütün sevk ve idaresini sağlayıp "örgüt yöneticisi" sıfatıyla hareket eden Dağ'ın, örgütün genel stratejisini belirlediği, suçtan elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve transferine ilişkin sistemler üzerinde hakimiyet kurduğu, özellikle para transfer mekanizmalarını kontrol ederek alt kademelerde yer alan akrabası ve çalışanlarına doğrudan veya dolaylı talimatlar verdiği öne sürüldü.

İstanbul'da dört ailenin milyarlık kara para ağı deşifre oldu! Paravan şirketler, döviz büroları, paylaşımlar...

ÖRGÜTÜ 4 AİLE YÖNETMİŞ

Örgütsel yapının ağırlıklı olarak "Dağ", "Elçiboğa", "Acar" ve "Kaya" aileleri etrafında şekillendirildiği, akrabalık ilişkilerinin örgüt içerisinde güven, sadakat ve denetim mekanizması olarak kullanıldığı vurgulanan iddianamede, bu yöntemle üyeler arasında organik bağ tesis edildiğinin altı çizildi.

İddianamede, Abdulvahap Dağ, Emrullah Dağ ve Mehmet Ferah Dağ'ın farklı şirketler ve ticari görünüm altındaki yapılanmalar üzerinden örgütsel faaliyetleri yöneten, talimatları uygulatan ve alt birimleri koordine eden örgüt yöneticileri olarak konumlandıkları belirtildi.

PARAVAN ŞİRKETLERİ DEŞİFRE OLDU

Örgütün suç faaliyetlerini gizlemek ve meşru ticari faaliyet görüntüsü altında sürdürmek amacıyla Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve ANKA Group gibi düşük sermayeli ancak olağan ticari hayatla bağdaşmayacak ölçüde yüksek işlem hacmine sahip paravan şirketler kurulduğu iddia edildi.

TAÇ DÖVİZ DAHİL 4 DÖVİZ FİRMASI SUÇ MAHALİ

Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz ve Tataroğlu Döviz isimli işletmelerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi dışında muhafaza edildiği, aktarıldığı ve yönlendirildiği fiili emanet noktaları olarak kullanıldığı öne sürülen iddianamede, "örgütün kamu düzeni ve ekonomik güvenliği ciddi biçimde sarsabilecek nitelikte, karmaşık ve çok katmanlı yöntemler kullandığı, temel finans kaynağının gerçek bir mal veya hizmet satışı olmaksızın, özellikle Libya ve diğer menşeili yabancı kredi kartları üzerinden POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilen fiktif işlemler olduğu" tespitine yer verildi.

İddianamede, bu yöntemle nakit temin edildiği, elde edilen tutarlardan yüksek ve değişen oranlarda komisyon kesilerek haksız kazanç sağlandığı, resmi finans ve bankacılık sistemlerinin bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

ASGARİ ÜCRETLİ KURYELER VE AKRABALARLA KENDİLERİNİ GİZLEDİLER

Elden para teslimi suretiyle de uluslararası boyutta işleyen kayıt dışı bir para transfer ağı kurulduğu, dikkat çekmemek ve iz kaybı sağlamak amacıyla asgari ücretli kuryeler ile aktif ticari faaliyeti bulunmayan akrabalar adına banka hesapları açtırıldığı, suçtan elde edilen gelirlerin bu paravan hesaplar üzerinden dolaştırılarak nakitleştirildiği ve aklandığı vurgulandı.

İstanbul'da dört ailenin milyarlık kara para ağı deşifre oldu! Paravan şirketler, döviz büroları, paylaşımlar...

PAYLAŞIMLARLA DİKKAT DAĞITTILAR

Toplumsal algı ve psikolojik üstünlük oluşturmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden çakarlı lüks araçlar, uzun namlulu silahlar ve üst düzey kamu görevlisi izlenimi veren konvoy görüntülerinin sistematik biçimde paylaşıldığı aktarılan iddianamede, "bu paylaşımlar aracılığıyla örgütün kamu otoritesiyle irtibatlı veya dokunulmaz olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, çevre üzerinde caydırıcı, sindirici ve korkutucu bir güç imajı inşa edilerek örgütsel hakimiyet alanının genişletilmesinin hedeflendiği, bu suretle üçüncü kişiler nezdinde direnç gösterilmesini engelleyici bir psikolojik baskı ortamı tesis edilmeye çalışıldığı" değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul'da dört ailenin milyarlık kara para ağı deşifre oldu! Paravan şirketler, döviz büroları, paylaşımlar...

İddianamede, hiyerarşik yapının Muharrem Dağ elebaşılığında başlayarak üst düzey yöneticiler, saha sorumluları, kuryeler ve emanetçilere kadar uzanan dikey bir yapılanma şeklinde tesis edildiği, örgütte aile meclisi benzeri bir disiplin ve bağlılık mekanizmasının işletildiği ileri sürüldü.

Örgütsel faaliyetlerin 2018'den itibaren artan yoğunluk ve istikrarla devam ettiği, münferit ve geçici eylemlerden ibaret olmayıp belirsiz sayıda suç işleme iradesini yansıttığı kaydedilen iddianamede, yapılanmanın çok sayıda POS cihazı, çok sayıda paravan şirket, döviz büroları, sahte belge üretim kapasitesi ve uluslararası bağlantılarıyla hedeflediği "tefecilik", "izinsiz faaliyette bulunmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarını işlemeye elverişli araç ve organizasyon gücüne sahip olduğu ifade edildi.

İddianamede, örgütün amacının tek bir fiille sınırlı kalmadığı, geniş ve süreklilik arz eden bir suç programını hayata geçirdiği, bu haliyle toplum barışı ve kamu güvenliği üzerinde somut ve ciddi tehlike oluşturduğu vurgulandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Şüpheliler Abdulvahap Dağ, Mehmet Ferah Dağ, Muharrem Dağ'ın iddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik yapmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "izinsiz faaliyette bulunmak" suçlarından 14'er yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, 109 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik yapmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "izinsiz faaliyette bulunmak" suçlarından 8 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası