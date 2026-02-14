İstanbul Bakırköy’de bulunan bir sitenin otoparkında 2 otomobilden 30 milyon dolar çalındı. Paraların İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu öğrenildi. Soyguna ait olduğu belirlenen görüntüler de ortaya çıkarken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy’de bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

PARANIN UCU İBB'YE DEĞDİ

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu tespit edildi. Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği öğrenildi.

Bakırköy'de otoparkta 30 milyon dolarlık soygun! Paraların sahibi bakın kim çıktı

SOYGUN ANLARI KAMERADA

Olayın yaşandığı otoparkta soygun anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 11 Şubat günü akşam saatlerinde sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içerisinde 2 otomobilin camlarını kırarak 30 milyon doların bulunduğu paraları geldikleri araçlara yükleyip kaçtı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası