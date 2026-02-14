14 Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen küçük ve orta şiddetteki sarsıntılar sonrası vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık veriler, “Deprem mi oldu, nerede oldu?” sorularına cevap veriyor. İşte 14 Şubat tarihli güncel deprem verileri ve detaylar…

14 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı illerde hissedilen sarsıntılar, deprem sorgulamalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Balıkesir ve çevresinde kaydedilen depremler sonrası gözler resmi kurumların yayımladığı son dakika verilerine çevrildi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

14 Şubat’ta Türkiye genelinde birçok ilde küçük ölçekli depremler meydana geldi. En yoğun hareketlilik Balıkesir Sındırgı çevresinde görülürken, Ege Denizi açıklarında da art arda sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Datça açıklarındaki 2.8 büyüklüğündeki deprem günün en yüksek değeri olarak öne çıktı.

14 Şubat son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede?

14 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD verilerine göre 14 Şubat 2026 tarihinde gece saatlerinden itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda deprem meydana geldi. Günün en yüksek büyüklüğü saat 04.09’da Ege Denizi açıklarında Datça (Muğla) yakınlarında 2.8 olarak kaydedildi. Ayrıca saat 03.07’de Ege Denizi Ayvacık (Çanakkale) açıklarında 2.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ise gün boyunca en yoğun sarsıntı yaşanan bölgelerden biri oldu. 00.49’dan 11.50’ye kadar farklı saatlerde 0.9 ile 1.9 büyüklüğü arasında çok sayıda deprem kaydedildi.

14 Şubat son depremler listesi! Deprem mi oldu, nerede?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası