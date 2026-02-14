Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın yeni bir yol arayışında olduğunu belirtirken Türkiye’yi "kilit rol oynayacak ülkeler" arasında gösterdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada küresel düzenin yıkım sürecinde olduğunu açıkladı. Avrupa’nın yeni dönemde yalnızca kendi içine kapanarak yol alamayacağını belirten Merz, ülke liderlerine çağrıda bulundu

Merz, "Haklar ve kurallar üzerine kurulu uluslararası düzen yıkılmanın eşiğinde. O düzen kusurlu haliyle bile bugün mevcut değil" dedi.

62. Münih Konferansı’nda Türkiye çağrısı! Avrupa yeni yol arayışındayken Ankara’yı işaret ettiler

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK"

Avrupa Birliği’nin yeni ortaklıklara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Merz, Türkiye’yi kritik ülkeler arasında gösterdi. "Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Merz, bu ülkelerle karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir iş birliği istediklerini söyledi. Anlaşmalara güvenilebilen bir siyasi düzen hedeflediklerini dile getirdi.

"AVRUPA İLE ABD ARASINDA UÇURUM VAR"

Konuşmasında ABD ile ilişkilere de değinen Merz, "Avrupa ile ABD arasında derin bir uçurum meydana geldi" şeklinde görüşlerini dile getirdi. NATO’nun hem Avrupa hem de ABD için stratejik önem taşıdığına değindi.

ABD ile transatlantik güvenin yeniden inşa edilmesi çağrısı yapan Merz, Avrupa’nın kendi üzerine düşeni yapacağını söyledi.

62. MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI BAŞLADI: "YIKIM SÜRECİNDEKİ" KÜRESEL DÜZEN MASADA

Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğine ilişkin kritik başlıkların ele alınacağı 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026), uluslararası düzenin "yıkım sürecinde" olduğu tartışmalarının gölgesinde başladı.

Savunma ve dış politika alanında dünyanın en önemli platformlarından biri kabul edilen konferans, 13-15 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli’nde düzenleniyor.

Bu yılki toplantı, transatlantik ittifakların sorgulandığı, Avrupa’nın savunma ve güvenlik mimarisini yeniden tanımlamaya çalıştığı ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel krizlerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Konferans öncesi yayımlanan Münih Güvenlik Raporu 2026’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen uluslararası düzenin "yıkım sürecine" girdiği belirtilmiş, "İnşasına 80 yıl önce başlanan ABD öncülüğündeki savaş sonrası uluslararası düzen, bizzat ABD eliyle yıkılmaktadır." ifadesine yer verilmişti.

Konferansta Grönland, Ukrayna, Orta Doğu’daki gelişmeler, Avrupa’nın güvenliği, transatlantik ilişkilerin geleceği, çok taraflılık, küresel rekabet, bölgesel çatışmalar ve savunma sanayisi gibi başlıklar ele alınıyor.

Yaklaşık 50 hükümet ve devlet başkanı ile 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanının katıldığı konferansta, 500’ün üzerinde davetli de yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geniş bir heyete liderlik ederken, Çin’i Dışişleri Bakanı Vang Yi temsil ediyor.

