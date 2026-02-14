Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, yarın akşam Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Avrupa kupaları için mutlak galibiyet isteyen siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure ve Kristjan Asllani, sarı ve kırmızı kart cezalarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında RAMS Başakşehir ile 15 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle Başakşehir'i 2-1 yenmişti.

Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, 37 puanla 5'inci sırada yer alıyor. 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında bulunuyor.

Sergen Yalçın

NDIDI'NİN YETİŞMESİ ZOR

Siyah-beyazlı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor. Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin, maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Wilfried Ndidi

BEŞİKTAŞ KALESİNİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor. Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

EL BİLAL TOURE VE ASLLANI DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ve Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek. İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.

El Bilal Toure

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

Orkun Kökçü

ORKUN KÖKÇÜ LİGDE SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta gol attı. Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı. Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.

